"Se utilizan todas las leyes para criminalizar a todos los comunicadores": Periodista Miguel Otero sobre la censura a los medios en Venezuela

El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, entregó en Madrid a Dinorah Figuera, jefa negociadora de un sector de la oposición venezolana, un informe que documenta la censura sistemática contra los medios de comunicación en Venezuela desde la llegada del chavismo al poder. Precisamente sobre esto, Miguel Henrique Otero conversó con el programa La Tarde de NTN24.