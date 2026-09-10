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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Baruta

Simulacro masivo de evacuación por terremoto se llevará a cabo el 23 de octubre en el municipio Baruta, estado Miranda

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta - EFE
Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta - EFE
El alcalde de Baruta explicó que la actividad se desarrollará cuando estén próximos a cumplirse cuatro meses del devastador doblete sísmico.

Darwin González, alcalde de Baruta, anunció la realización del primer simulacro masivo de evacuación por terremoto en el municipio.

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Esto, como parte de las acciones para fortalecer la preparación de los ciudadanos ante posibles emergencias.

La jornada preventiva está prevista para el viernes 23 de octubre y busca enseñar a los habitantes cómo actuar y evacuar de manera adecuada en caso de sismos.

González explicó que la actividad se desarrollará cuando estén próximos a cumplirse cuatro meses de los dos terremotos que afectaron al país.

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Según expertos, en Venezuela sigue temblando porque la corteza terrestre se está reacomodando a través de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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