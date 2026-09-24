NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Liverpool

Exestrella del Liverpool confesó haber sido víctima de agresión sexual por parte de otro hombre

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolista del Liverpool (EFE)
Futbolista del Liverpool (EFE)
El exjugador también pasó por el Newcastle y el West Ham, además disputó nueve partidos con la selección inglesa.

El exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa, Andy Carroll, hizo una cruda revelación: fue agredido sexualmente por un hombre en 2021.

La revelación fue hecha por el mismo Carroll en su autobiografía 'Owning it'.

o

Según el exdelantero del club de Merseyside, el incidente tuvo lugar en su casa con un hombre al que había invitado a quedarse después de ver una pelea de boxeo por televisión.

El autor del delito, amigo de la expareja de Carroll, fue finalmente encarcelado durante tres años.

Al hombre de 37 años, que ahora es jugadoro y copropietario del club amateur Dagenham and Redbridge, se le concedió automáticamente el anonimato por ser víctima de agresión sexual.

Carroll declaró que el incidente ocurrió mientras dormía y, al percatarse, lo echó de la casa y lo dejó inconsciente cuando intentó volver a entrar.

"Fui agredido sexualmente, lo dije. Da miedo incluso pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían", escribió Carroll.

Carroll decidió incluir el incidente en su libro "en el último momento" después de comentarlo con su novia, Lou Teasdale.

"Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me había acobardado", escribió.

"Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa buena. Y si al hablar de ello consigo ayudar aunque sea a una sola persona, bien, habrá valido la pena", agregó.

o

Carroll afirmó que testificar ante el tribunal, donde el agresor fue declarado culpable de delitos sexuales e incluido en el registro de delincuentes sexuales, fue "humillante, vergonzoso y absolutamente horrible".

El también exdelantero del Newcastle y del West Ham, que disputó nueve partidos con la selección inglesa, añadió: "Lo que me ocurrió afectó a todos los aspectos de mi vida".

"Pensaba en ello todos los días, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido."

Temas relacionados:

Liverpool

Fútbol

Agresión Sexual

Inglaterra

Selección de Inglaterra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Mientras Venezuela siga en manos de Delcy y de los mafiosos, habrá un cáncer de narcotráfico gigante”: Pacho Santos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Sin palabras": capturan a exfuncionario del régimen de Venezuela con droga en el aeropuerto de Barajas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
Colombia

Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años - Captura de pantalla de la Fiscalía Colombia
Feminicidio

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esta fue la decisión del juez

Patrulla de la Policía del estado Bolívar (Venezuela) - Foto de referencia: X
Bolívar

Hallan sin vida a niño de tres años dentro de un saco en el estado Bolívar: el padre del menor fue detenido

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
Colombia

Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años - Captura de pantalla de la Fiscalía Colombia
Feminicidio

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esta fue la decisión del juez

Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

El Salvador condena por primera vez a cadena perpetua tras reforma constitucional a implicado en asesinato

Patrulla de la Policía del estado Bolívar (Venezuela) - Foto de referencia: X
Bolívar

Hallan sin vida a niño de tres años dentro de un saco en el estado Bolívar: el padre del menor fue detenido

Estrecho de Ormuz - Foto: Captura Marine Traffic/ Donald Trump - Foto AFP
Régimen de Irán

"Respuestas militares más rápidas y fuertes": Así fue la nueva amenaza del régimen iraní contra EE. UU.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico - EFE
Iván Cepeda

Iván Cepeda insiste en desconocer la legitimidad de Abelardo de la Espriella

Docuserie de James Rodríguez llegará a Netflix - Foto: EFE
James Rodríguez

Salario de James Rodríguez en el fútbol italiano sería de los más bajos de toda su carrera: ¿cuánto sería?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023