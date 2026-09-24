Exestrella del Liverpool confesó haber sido víctima de agresión sexual por parte de otro hombre

El exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa, Andy Carroll, hizo una cruda revelación: fue agredido sexualmente por un hombre en 2021.

La revelación fue hecha por el mismo Carroll en su autobiografía 'Owning it'.

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Según el exdelantero del club de Merseyside, el incidente tuvo lugar en su casa con un hombre al que había invitado a quedarse después de ver una pelea de boxeo por televisión.

El autor del delito, amigo de la expareja de Carroll, fue finalmente encarcelado durante tres años.

Al hombre de 37 años, que ahora es jugadoro y copropietario del club amateur Dagenham and Redbridge, se le concedió automáticamente el anonimato por ser víctima de agresión sexual.

Carroll declaró que el incidente ocurrió mientras dormía y, al percatarse, lo echó de la casa y lo dejó inconsciente cuando intentó volver a entrar.

"Fui agredido sexualmente, lo dije. Da miedo incluso pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían", escribió Carroll.

Carroll decidió incluir el incidente en su libro "en el último momento" después de comentarlo con su novia, Lou Teasdale.

"Lou y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me había acobardado", escribió.

"Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa buena. Y si al hablar de ello consigo ayudar aunque sea a una sola persona, bien, habrá valido la pena", agregó.

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Carroll afirmó que testificar ante el tribunal, donde el agresor fue declarado culpable de delitos sexuales e incluido en el registro de delincuentes sexuales, fue "humillante, vergonzoso y absolutamente horrible".

El también exdelantero del Newcastle y del West Ham, que disputó nueve partidos con la selección inglesa, añadió: "Lo que me ocurrió afectó a todos los aspectos de mi vida".

"Pensaba en ello todos los días, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido."