NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Rescate

Pianista fue rescatado cerca de California tras caer de un crucero y permanecer por varias horas a la deriva en el océano Pacífico

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Crucero de Ovations of the Seas - Foto de referencia: EFE
Crucero de Ovations of the Seas - Foto de referencia: EFE
Se desconocen las circunstancias en las que el hombre de 37 años cayó por la borda del "Ovation of the Seas", un barco de la compañía Royal Caribbean.

Un pianista que trabajaba en un crucero fue rescatado por dos pescadores después de haber pasado nueve horas a la deriva en el océano Pacífico, a unos treinta kilómetros de las costas de California, informaron medios de Estados Unidos.

Se desconocen las circunstancias en las que el hombre de 37 años cayó por la borda del "Ovation of the Seas", un barco de la compañía Royal Caribbean que se dirigía a México, señaló CBS News.

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El pianista, cuya identidad no ha sido revelada, fue hospitalizado y su vida no corre peligro, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los hechos se remontan al viernes. Grant Garrett y Sean Norton regresaban de pescar marlín cerca de la isla de Santa Catalina, parte del condado de Los Ángeles, cuando avistaron a la víctima en mar abierto.

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"Me dije: es un hombre. Detengamos el barco", relató el primero a CBS. "Lo agarramos cada uno de un brazo para subirlo. Estaba en estado de shock absoluto", completó el otro pescador.

"Lo único que me dijo fue: 'Gracias. Pensé que iba a morir'", añadió Norton.

Según él, el pianista pudo sobrevivir tanto tiempo gracias a la temperatura excepcionalmente cálida del agua, debido al actual fenómeno climático de El Niño.

"En otro año, no habría sobrevivido", estimó.

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