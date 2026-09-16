Impactantes imágenes: así fue destruida por EE. UU. una embarcación señalada de apoyar al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Las imágenes difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos muestran el momento en que una embarcación es destruida en aguas del Pacífico Oriental, luego de una operación de interdicción ejecutada el 15 de septiembre por fuerzas de la Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM).

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De acuerdo con la información oficial de U.S. Southern Command, el objetivo era una embarcación que funcionaba como una estación flotante de reabastecimiento y que, según la inteligencia estadounidense, prestaba apoyo a operaciones de tráfico de drogas por vía marítima.

El video, de apenas trece segundos, registra desde el aire la operación sobre el mar. En las imágenes se observa la embarcación mientras se encuentra en el mar y, posteriormente, el momento en que explota.

Asimismo, SOUTHCOM aseguró que la embarcación estaba vinculada con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos tiene designada como organización terrorista extranjera. La información oficial señala que las personas que se encontraban a bordo fueron retiradas antes de que la embarcación fuera hundida y que serían entregadas a las autoridades de Ecuador.

Cabe resaltar que la operación ocurre en medio de una ofensiva estadounidense contra las redes marítimas utilizadas para movilizar cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica, México y, posteriormente, Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro estadounidense había señalado en agosto que una red con operaciones en Ecuador utilizaba embarcaciones que aparentaban dedicarse a actividades pesqueras para movilizar cocaína hacia lanchas rápidas, que posteriormente continuaban la ruta por el Pacífico Oriental. Según esa investigación, integrantes de la red estaban relacionados con Los Choneros y Los Lobos.

Del mismo modo, el Tesoro identificó en esa investigación 10 embarcaciones vinculadas a la red y sancionó a 15 personas y objetivos relacionados con el tráfico de cocaína.

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En este nuevo operativo, sin embargo, SOUTHCOM no informó públicamente la cantidad de droga que habría sido transportada por la embarcación ni reveló su ubicación exacta. Lo que sí confirmó fue que, después de retirar a la tripulación y despejar el barco, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirlo.

El comandante del Comando Sur, el general de Infantería de Marina Francis L. Donovan, afirmó que estas operaciones buscan afectar las redes logísticas y financieras utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el hemisferio occidental.