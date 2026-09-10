Irán difunde video de dron marítimo de EE. UU. en llamas tras ataque de los Guardianes de la Revolución: esto se sabe de la sofisticada embarcación

Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la teocracia iraní, afirmaron este jueves que atacaron un dron marítimo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

"La Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica atacó una embarcación de superficie no tripulada del tipo Saildrone Explorer en la zona del estrecho de Ormuz", afirmaron en un comunicado difundido por su medio de comunicación.

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El grupo armado además difundió el video del supuesto ataque en su medio Sepah con el titular "Destrucción de un Saildrone estadounidense en el estrecho de Ormuz".

Los Guardianes agregaron que el dron marítimo había sido utilizado en la región por la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin.

Aunque Estados Unidos ha utilizado anteriormente embarcaciones no tripuladas Saildrone Explorer para recopilar datos e imágenes en el Golfo, esta es la primera vez que se habla de un ataque a una de ellas por parte de Irán.

El miércoles, Irán dijo que capturó un submarino no tripulado estadounidense, posteriormente, las fuerzas estadounidenses aseguraron que uno de sus drones de "modelo antiguo" se averió en la región de Ormuz, sin precisar si era el mismo aparato mencionado por Irán.

Así funcionan los Saildrone Explorer:

Según la página web del fabricante, el Explorer "es un vehículo de superficie no tripulado (USV) de 7 metros diseñado para operar durante un año en los entornos oceánicos más remotos y desafiantes. Proporciona observaciones meteorológicas y oceanográficas (METOC) continuas, fundamentales para la predicción del tiempo, el monitoreo del clima y la planificación operativa".

Asimismo, está diseñado "para misiones donde los buques tripulados no pueden operar de forma segura ni económica, el Explorer ofrece recopilación de datos ininterrumpida en vastas regiones oceánicas, incluso dentro de huracanes, sin necesidad de tripulación".

El Explorer, además, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante hasta 365 días consecutivos en el mar sin necesidad de un vehículo de apoyo.

"Ninguna otra plataforma en el mundo puede recopilar datos científicos de alta resolución y calidad, tanto por encima como por debajo de la superficie oceánica, con la autonomía del Saildrone Explorer", menciona Saildrone.

Características: