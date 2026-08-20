Tras 56 días y con profundo dolor, un joven en La Guaira pone fin a la búsqueda de los cuerpos de su madre y hermano: "Tengo un bloqueo emocional muy grande"

Un joven en La Guaira, Venezuela, conmovió a miles de personas en redes sociales por mostrar su frustración tras poner fin a la búsqueda del cuerpo de su madre y hermano debido al colapso del edificio en el que vivían por los devastadores terremotos del 24 de junio.

El protagonista de esta historia es Cristian Verdú, que durante 56 días buscó entre los escombros a sus familiares.

Con profundo dolor, el muchacho aseveró en entrevista con la periodista venezolana Maryorin Méndez que no pudo hallar el cuerpo de sus allegados, a pesar de haber mantenido el compromiso y la esperanza hasta el último momento.

“No tengo palabras, no sé qué decir, es una frustración y bloqueo emocional muy grande; a pocas horas de cumplir años no voy a tener a mi mamá, no voy a tener a mi hermano, las únicas dos personas con las que yo vivía", dijo Verdú.

"Me siento colapsado, porque no lo pude lograr, no los pude encontrar; se hizo todo lo humanamente que se pudo. Creo que, como hijo, merecía tener la oportunidad de despedirme de ella”, declaró entre lágrimas.

En cuanto a los daños generales que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

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El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.