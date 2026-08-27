NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Copa Sudamericana

Confirmados los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Santa Fe como único representante por Colombia

agosto 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santa Fe ante River Plate en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Santa Fe ante River Plate en Copa Sudamericana - Foto: EFE
La CONMEBOL Sudamericana publicó la programación completa de esta instancia del campeonato con un solo equipo colombiano como protagonista.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó este 27 de agosto de 2026 los días y horarios definitivos para la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los torneos más importantes del fútbol continental.

La CONMEBOL Sudamericana publicó la programación completa de esta instancia del campeonato con un solo equipo colombiano como protagonista.

Se trata de Independiente Santa Fe, que este miércoles eliminó a River Plate tras ganar en la tanda de penales en el estadio Monumental de Buenos Aires.

o

Los cuartos de final se disputarán en formato de ida y vuelta, siguiendo el tradicional sistema de eliminación directa que caracteriza a las competiciones continentales.

El calendario arranca el 8 de septiembre con dos compromisos de alto nivel.

Independiente Santa Fe recibirá a Vasco da Gama de Brasil a las 17:00 horas de Colombia y 19:00 de Brasil en Bogotá, en busca de dar el primer paso en avanzar a la fase de semifinales.

Ese mismo día, Boca Juniors enfrentará a São Paulo a las 21:30 horas de Argentina y Brasil en Buenos Aires, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de esta ronda.

El 9 de septiembre será el turno de Santos, que jugará como local ante Atlético Mineiro a las 19:00 horas de Brasil. Este enfrentamiento brasileño garantiza que al menos un equipo de ese país estará en semifinales.

Cerrando la programación de ida, Cienciano de Perú recibirá a Montevideo City Torque de Uruguay el 10 de septiembre a las 19:30 horas de Perú y 21:30 de Uruguay en Cusco, con el equipo peruano buscando aprovechar la altura de su ciudad.

Los partidos de vuelta iniciarán el 15 de septiembre con Vasco da Gama recibiendo a Santa Fe a las 19:00 de Brasil y 17:00 de Colombia en Río de Janeiro. Ese mismo día, São Paulo será anfitrión de Boca Juniors a las 21:30 horas en territorio brasileño y argentino.

El 16 de septiembre, Atlético Mineiro buscará remontar o mantener su ventaja frente a Santos a las 19:00 horas de Brasil en Belo Horizonte.

o

La llave final se resolverá el 17 de septiembre cuando Montevideo City Torque reciba a Cienciano a las 21:30 de Uruguay y 19:30 de Perú en la capital uruguaya.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las semifinales de la Copa Sudamericana, acercándose cada vez más al título continental que se definirá en la gran final prevista para finales de año en Barranquilla, Colombia.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Cuartos de final

Santa Fe

Fútbol

Boca Juniors

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así eran los indignantes beneficios para criminales en cárceles de Colombia durante Gobierno Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Deportes

Ver más
El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Lionel Messi

La MLS multó a Messi al considerar que el argentino contactó con las manos y sin balón a un rival: esta fue la acción

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Juego de béisbol en el Dodger Stadium - Foto de referencia: Pexels
Grandes Ligas

Varios peloteros venezolanos cambian de equipo en el cierre de traspasos de las Grandes Ligas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Duro relato de madre que pide al régimen que el cuerpo de su hijo sea recuperado de edificio implosionado

El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Lionel Messi

La MLS multó a Messi al considerar que el argentino contactó con las manos y sin balón a un rival: esta fue la acción

Terremoto en Cali | EFE
Terremoto en Colombia

Tragedia en Cali: Familia Cadavid Montoya fue hallada sin vida tras terremoto, habla sobreviviente

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu agradece a Abelardo de La Espriella por reconocer los “Altos de Golán” como territorio israelí

Francis L. Donovan | Foto AFP
Narcotráfico en Colombia

Poderoso general de Estados Unidos visita estratégica región de Colombia en lucha contra el Narco

Sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones - Fotos: X
Cumaná

Varios sectores en Cumaná, Venezuela, sufrieron anegaciones tras intensas lluvias registradas

Avión de combate accidentado en EE. UU. - Foto: EFE
Accidente aéreo

Avión de combate de Estados Unidos se estrelló cerca de una base militar de San Diego: piloto logró eyectarse

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023