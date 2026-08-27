Confirmados los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con Santa Fe como único representante por Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó este 27 de agosto de 2026 los días y horarios definitivos para la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los torneos más importantes del fútbol continental.

La CONMEBOL Sudamericana publicó la programación completa de esta instancia del campeonato con un solo equipo colombiano como protagonista.

Se trata de Independiente Santa Fe, que este miércoles eliminó a River Plate tras ganar en la tanda de penales en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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Los cuartos de final se disputarán en formato de ida y vuelta, siguiendo el tradicional sistema de eliminación directa que caracteriza a las competiciones continentales.

El calendario arranca el 8 de septiembre con dos compromisos de alto nivel.

Independiente Santa Fe recibirá a Vasco da Gama de Brasil a las 17:00 horas de Colombia y 19:00 de Brasil en Bogotá, en busca de dar el primer paso en avanzar a la fase de semifinales.

Ese mismo día, Boca Juniors enfrentará a São Paulo a las 21:30 horas de Argentina y Brasil en Buenos Aires, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de esta ronda.

El 9 de septiembre será el turno de Santos, que jugará como local ante Atlético Mineiro a las 19:00 horas de Brasil. Este enfrentamiento brasileño garantiza que al menos un equipo de ese país estará en semifinales.

Cerrando la programación de ida, Cienciano de Perú recibirá a Montevideo City Torque de Uruguay el 10 de septiembre a las 19:30 horas de Perú y 21:30 de Uruguay en Cusco, con el equipo peruano buscando aprovechar la altura de su ciudad.

Los partidos de vuelta iniciarán el 15 de septiembre con Vasco da Gama recibiendo a Santa Fe a las 19:00 de Brasil y 17:00 de Colombia en Río de Janeiro. Ese mismo día, São Paulo será anfitrión de Boca Juniors a las 21:30 horas en territorio brasileño y argentino.

El 16 de septiembre, Atlético Mineiro buscará remontar o mantener su ventaja frente a Santos a las 19:00 horas de Brasil en Belo Horizonte.

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La llave final se resolverá el 17 de septiembre cuando Montevideo City Torque reciba a Cienciano a las 21:30 de Uruguay y 19:30 de Perú en la capital uruguaya.

Los ganadores de estas llaves avanzarán a las semifinales de la Copa Sudamericana, acercándose cada vez más al título continental que se definirá en la gran final prevista para finales de año en Barranquilla, Colombia.