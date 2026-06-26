Impactantes imágenes satelitales muestran el antes y después de la devastación por los terremotos en Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 devastaron diferentes zonas de Venezuela dejando centenares de muertos y miles de heridos.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte del país, al oeste de la capital, Caracas.

Dicho sismo fue el principal del doble evento sísmico, ocurrido 39 segundos después del de magnitud 7,2. Además, es el más potente que ha sacudido a Venezuela desde 1900, según los registros.

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La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que la cifra de muertos por los devastadores terremotos aumentó a 589.

“Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas”, dijo Rodríguez en un video.

Tras esto y en medio de la incertidumbre por la búsqueda de miles de personas desaparecidas, se han presentado cientos de réplicas que han obligado a rescatistas y voluntarios a detener esporádicamente los trabajos.

“A esta hora, también se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, dijo Delcy Rodríguez..

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

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Asimismo, empresas tecnológicas han dispuesto de sus productos para aportar en las maratónicas labores.

Tal es el ejemplo de la empresa de internet satelital Starlink, desarrollada por SpaceX de Elon Musk, anunció servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.

“Tras los devastadores terremotos del 24 de junio, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela”, detalló la compañía en un comunicado.

Asimismo, la empresa de servicios satelitales Vantor ha activado su "Programa de Datos Abiertos para Venezuela en respuesta a los potentes terremotos de ayer, proporcionando a las organizaciones de primera línea y a la comunidad de mapeo de código abierto acceso gratuito a nuestras imágenes de alta resolución para ayudar a acelerar los esfuerzos de respuesta y recuperación".

"Subiremos continuamente nuevas imágenes satelitales de alta resolución a este sitio en las próximas horas y días tan pronto como estén disponibles", añadió Vantor.

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Dichas imágenes se han ido publicando en redes sociales y son la muestra detallada del devastador poder de los sismos y el impresionante cambio en los terrenos afectados.

Foto: Vantor

Foto: Vantor