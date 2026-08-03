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Diálogos Venezuela
Programa: El Informativo

Así estará integrada la comisión técnica política del régimen y la oposición venezolana para el diálogo en Caracas

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El diálogo que según el régimen de Venezuela y la Asamblea de 2015 iniciará esta semana en Caracas, de manera presencial y así estará integrada sólo la comisión técnica política tanto del régimen como de la oposición. Kelvi Zambrano, abogado y director de la coalición por los derechos humanos y la democracia, analizó esta próxima negociación.

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