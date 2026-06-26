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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Aumenta el balance de muertos y heridos extranjeros tras fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
El ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, reportó que hasta el momento van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

El balance de víctimas mortales que dejan los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa aumentando. Según informó el régimen venezolano la cifra de muertos ascendió a 235, un registro entre el que se encuentran también varios ciudadanos extranjeros.

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Lo que se sabe de las víctimas extranjeras:

Tras los devastadores terremotos ya son varios los gobiernos extranjeros que han informado que varios de sus ciudadanos hacen parte del balance de muertos entregado en las últimas horas por el régimen de Venezuela.

De los primeros en dar información al respecto fue el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, cartera que afirmó que al menos nueve personas con nacionalidad portuguesa han muerto y otras 56 no han podido ser localizadas tras los fuertes terremotos.

Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró por medio de un comunicado que la cifra de españoles sin localizar asciende a 99, mientras que la cifra de muertos aumentó a tres.

"La cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a tres. El número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99", agregó.

Por parte de Sudamérica, se conoció que dos brasileños, un hombre y una mujer, murieron durante los dos poderosos terremotos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. El gobierno brasileño aseguró además asistencia consular a sus familiares.

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Entre el balance de extranjeros también está un italo-venezolano, nacido en Caracas, quien murió tras el colapso de un edificio de La Guaira, el estado más afectado por los dos poderosos terremotos.

El jueves, China también reportó que dos ciudadanos chinos fueron confirmados como víctimas mortales de los terremotos, de acuerdo con lo detallado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

La legación diplomática publicó un comunicado en la plataforma de mensajería WeChat en el que insta a los ciudadanos chinos en Venezuela a "tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos".

Este jueves, en horas de la noche, el régimen venezolano actualizó la cifra de muertos y heridos tras los terremotos registrados en el país.

El ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, reportó que hasta el momento van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos (…) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, señaló el funcionario adjunto a Miraflores.

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