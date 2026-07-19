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Domingo, 19 de julio de 2026
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Mundial 2026

Delantero de la Selección de España lanzó contundente mensaje sobre los altos precios de las entradas para la final del Mundial 2026: esto dijo

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
MetLife Stadium, New Jersey (AFP)
MetLife Stadium, New Jersey (AFP)
Los altos precios de las entradas para los partidos han sido el principal foco de las críticas, pues en algunos encuentros los precios han sobrepasado límites históricos.

Cinco semanas de competencia después, la Copa del Mundo tendrá un nuevo dueño: la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se enfrentan por el trofeo más codiciado del deporte mundial.

El MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, es la sede de una emocionante final de un certamen que por momentos se alejó de sus tradiciones casi centenarias para ajustarse a sus designios y los del mercado estadounidense.

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Justamente el mercado de EE. UU. acostumbrado a altos precios por los espectáculos deportivos, ha sido el centro de la polémica por parte de los amantes del fútbol.

Los altos precios de las entradas para los partidos han sido el principal foco de las críticas, pues en algunos encuentros los precios han sobrepasado límites históricos.

Dicha polémica no ha tocado solo a los fanáticos sino también a los futbolistas, como es el caso del delantero español Borja Iglesias que, pese a no haber sido pieza importante de su equipo, alzó la voz y se pronunció en redes sobre los costos para asistir a la final.

En su cuenta de Instagram, el ariete del Celta de Vigo publicó un gráfico de los precios por localidad en el MetLife Stadium y añadió un contundente mensaje para la FIFA: "Vergüenza".

Las posibles alineaciones:

Así formaría España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

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Así saldría a la cancha Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Horario del pitazo inicial:

Hora: 2:00 pm (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) | 15:00 pm (Costa Este, Venezuela) | 16:00 pm Argentina, Uruguay).

Fecha: domingo 19 de julio

Lugar: Estadio New York/New Jersey

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