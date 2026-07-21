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Terremoto en Venezuela
Programa: La Mañana

Así es como damnificados en La Guaira buscan sobrevivir a la crisis económica por los terremotos en Venezuela

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, varios damnificados han encontrado entre los escombros de los edificios colapsados una forma desesperada de subsistencia a la crisis económica. En la avenida Caribe de La Guaira, grupos de personas buscan entre los restos de las demoliciones tratando de hallar aluminio, hierro y otros metales que puedan vender por peso para conseguir alimentos. “¿Qué vamos a hacer? No tenemos trabajo, quedamos sin casa, sin nada”, declaró uno de los jóvenes que recicla materiales en el lugar.

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