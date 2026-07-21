Así es como damnificados en La Guaira buscan sobrevivir a la crisis económica por los terremotos en Venezuela

Después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, varios damnificados han encontrado entre los escombros de los edificios colapsados una forma desesperada de subsistencia a la crisis económica. En la avenida Caribe de La Guaira, grupos de personas buscan entre los restos de las demoliciones tratando de hallar aluminio, hierro y otros metales que puedan vender por peso para conseguir alimentos. “¿Qué vamos a hacer? No tenemos trabajo, quedamos sin casa, sin nada”, declaró uno de los jóvenes que recicla materiales en el lugar.