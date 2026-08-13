Indra Group anuncia que desplegará más de 70 puntos de conectividad satelital en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Indra Group anunció que Valle del Cauca, Caldas y Chocó contarán con nuevos puntos de conexión satelital y zonas Wi-Fi gratuitas para facilitar las comunicaciones en algunas de las áreas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el pasado lunes a Colombia.

Más de 70 puntos de conectividad satelital comenzarán a ser desplegados en zonas afectadas en estos departamentos como parte de las acciones para recuperar las comunicaciones y apoyar la atención de la emergencia. También se evalúa la instalación de equipos en el departamento de Risaralda.

La iniciativa, que será implementada por Indra Group a través de su empresa HispaSat, no tendrá costo para el Estado y contempla además la habilitación de zonas Wi-Fi.

Estas zonas permitirán a los habitantes de los sectores beneficiados volver a comunicarse y facilitar el trabajo de autoridades y organismos encargados de atender la emergencia.

“La ubicación de los puntos se está definiendo de manera articulada con las autoridades nacionales y territoriales, de acuerdo con las necesidades identificadas en terreno y las dificultades de conectividad registradas después del sismo”, informó Indra Group en una nota de prensa.

Drones apoyarán la evaluación de daños

En Valle del Cauca, la atención contará además con un especial apoyo tecnológico para identificar la magnitud de los daños.

Drones equipados con cámaras ópticas de alta resolución sobrevolarán áreas afectadas para obtener imágenes detalladas que puedan servir como insumo para evaluar infraestructura, identificar zonas críticas y apoyar la toma de decisiones.

Para esta operación también se movilizarán pilotos certificados y los equipos tecnológicos necesarios.

“Desde las primeras horas posteriores al terremoto, Indra Group ha estado en contacto con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR) y autoridades de los departamentos afectados para identificar necesidades en las que la tecnología pueda contribuir a la respuesta”, precisó Indra Group.

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El despliegue de conectividad y el uso de drones hacen parte de las capacidades que la compañía puso a disposición de las autoridades sin costo, en momentos en que recuperar las comunicaciones y contar con información precisa de las zonas afectadas resulta clave para avanzar en la atención y posterior recuperación de los territorios.

La compañía también estudia la implementación de herramientas tecnológicas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para la identificación de daños estructurales, que sirven para identificar cambios y diferencias sobre el territorio.

Esta tecnología también fue empleada tras las inundaciones de la DANA en Valencia España en 2024.