NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida' 72 horas después del devastador terremoto

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida' 72 horas después del devastador terremoto
Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida' 72 horas después del devastador terremoto
El terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el lunes y el más fuerte del siglo en Colombia, ha dejado hasta el momento 265 muertos y cerca de 3500 heridos.

Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida', las 72 horas posteriores a un desastre natural en la que hay más probabilidades de rescatar a las personas que permanecen atrapadas.

Casi 500 personas permanecen desaparecidas, posiblemente bajo los escombros de los edificios derrumbados.

El terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el lunes y el más fuerte del siglo en Colombia, ha dejado hasta el momento 265 muertos y cerca de 3500 heridos.

En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin descanso. A las 7:34 a. m. hora local, se cumplieron las primeras 72 horas tras el terremoto, un plazo a partir del cual las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente.

Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos primos en Cali. "Tenemos sospechas sobre su paradero, pero no hay señales de vida", explica. "La esperanza es lo último que se pierde, pero nos angustian las malas noticias", añade.

o

Un grupo de Topos Aztecas, los conocidos rescatistas mexicanos que estuvieron en la vecina Venezuela. "Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Estos 41 días que pasamos trabajando allí nos fortalecieron, porque superamos el hambre, el dolor y las noches de insomnio", dijo el presidente de los Topos Aztecas, Héctor Méndez, de 80 años.

"No se sientan víctimas. Esto no es un trabajo de oficina. Esto es la vida real, donde se manifiesta lo mejor del espíritu. Son cosas de la naturaleza que suceden", agregó.

El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más pobres del país.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, decretó el estado de emergencia económica, una medida que lo autoriza a crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, a pesar de su lema de no crear más impuestos.

También anunció la creación de un fondo con ayuda internacional para asistir a las víctimas del terremoto.

"Esta crisis nos sorprende en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal", declaró De la Espriella.

Según datos oficiales, más de 11.000 viviendas fueron destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Muertos

Emergencia

Desaparecidos

Ayuda humanitaria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Líder de los topos azteca mantiene la esperanza de hallar vida y cuestiona protocolo de 72 horas de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Amplían búsqueda de sobrevivientes en Cali tras detectar nuevas señales de vida bajo los escombros: será durante más tiempo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Irán y EE. UU. - Canva
Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. atacó un aeropuerto del régimen iraní sin causar víctimas

Emisiones de Metano | Foto Canva
Medio Ambiente

Este es el enorme vertedero de América Latina señalado como el mayor emisor de metano del mundo

Revista Time sobre Nicolás Maduro y el régimen venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Nicolás Maduro

Los videos de Maduro que molestaron a EEUU y lo llevaron de la rumba total a una cárcel en Nueva York

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Irán y EE. UU. - Canva
Estados Unidos ataca a Irán

EE. UU. atacó un aeropuerto del régimen iraní sin causar víctimas

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro

Senado de Colombia aprueba solicitud del expresidente Gustavo Petro para salir del país

Emisiones de Metano | Foto Canva
Medio Ambiente

Este es el enorme vertedero de América Latina señalado como el mayor emisor de metano del mundo

Revista Time sobre Nicolás Maduro y el régimen venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Nicolás Maduro

Los videos de Maduro que molestaron a EEUU y lo llevaron de la rumba total a una cárcel en Nueva York

Banda surcoreana BTS - Foto: EFE
BTS

BTS en contra de los Grammy: la banda anuncia un histórico boicot a los premios

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"La amenaza sísmica está latente en Colombia": sismólogo y vocero del Servicio Geológico Colombiano

Proyectiles de la Segunda Guerra Mundial encontrados en Francia - Foto: EFE
Francia

Incendio en Francia deja al descubierto decenas de proyectiles de la Segunda Guerra Mundial que habrían explotado durante la conflagración

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023