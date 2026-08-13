Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida' 72 horas después del devastador terremoto

Colombia enfrenta crucial fase de la 'ventana de vida', las 72 horas posteriores a un desastre natural en la que hay más probabilidades de rescatar a las personas que permanecen atrapadas.

Casi 500 personas permanecen desaparecidas, posiblemente bajo los escombros de los edificios derrumbados.

El terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el lunes y el más fuerte del siglo en Colombia, ha dejado hasta el momento 265 muertos y cerca de 3500 heridos.

En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin descanso. A las 7:34 a. m. hora local, se cumplieron las primeras 72 horas tras el terremoto, un plazo a partir del cual las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen drásticamente.

Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos primos en Cali. "Tenemos sospechas sobre su paradero, pero no hay señales de vida", explica. "La esperanza es lo último que se pierde, pero nos angustian las malas noticias", añade.

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Un grupo de Topos Aztecas, los conocidos rescatistas mexicanos que estuvieron en la vecina Venezuela. "Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Estos 41 días que pasamos trabajando allí nos fortalecieron, porque superamos el hambre, el dolor y las noches de insomnio", dijo el presidente de los Topos Aztecas, Héctor Méndez, de 80 años.

"No se sientan víctimas. Esto no es un trabajo de oficina. Esto es la vida real, donde se manifiesta lo mejor del espíritu. Son cosas de la naturaleza que suceden", agregó.

El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más pobres del país.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, decretó el estado de emergencia económica, una medida que lo autoriza a crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, a pesar de su lema de no crear más impuestos.

También anunció la creación de un fondo con ayuda internacional para asistir a las víctimas del terremoto.

"Esta crisis nos sorprende en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal", declaró De la Espriella.

Según datos oficiales, más de 11.000 viviendas fueron destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.