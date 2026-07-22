Lateral venezolano estaría muy cerca de ser jugador de equipo filial del Inter de Milán

Alessandro Milani estaría cerca de iniciar una nueva etapa en el fútbol italiano. Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, el lateral venezolano tiene un acuerdo para dejar la Lazio y convertirse en nuevo jugador del Inter de Milán.

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El defensor de 21 años se incorporaría de inmediato al equipo Sub-23 del conjunto 'nerazzurro', que milita en la Serie C, con el objetivo de tener continuidad.

Como parte de la operación, la Lazio conservará un porcentaje de una futura transferencia del jugador.

La temporada más reciente no fue sencilla para Milani, ya que su préstamo al Avellino 1912 estuvo marcado por la falta de regularidad y algunos inconvenientes físicos.

No obstante, el cambio de club representa para este joven jugador una nueva oportunidad para recuperar su mejor nivel.

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Antes de esa cesión, el venezolano destacó en las categorías inferiores de la Lazio, actuaciones que le permitieron debutar con la selección absoluta de Venezuela en tres encuentros amistosos.

Ahora, su llegada al Inter podría convertirse en un paso importante para afianzarse y seguir perfilándose como una de las promesas de la Vinotinto.

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El Inter de Milán U23 fue fundado oficialmente el 24 de julio de 2025 para competir en la Serie C (el tercer nivel del sistema de ligas de fútbol italiano) y la Coppa Italia Serie C.