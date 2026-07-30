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Capturan a cinco personas por muerte de María Camila Potosí, la mujer colombiana que fue asesinada con ocho meses de embarazo

julio 30, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Capturan a 5 personas por el crimen de María Camila Potosí - Canva y redes
Capturan a 5 personas por el crimen de María Camila Potosí - Canva y redes
Los padres de la víctima relataron que la principal sospechosa es la mujer que la transportaba en una moto y que “hay mucha inconsistencia en las versiones de ella”.

Este jueves 30 de julio se conoció que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cinco personas en Cali y Tuluá, Valle del Cauca, quienes serían los presuntos responsables del asesinato de María Camila Potosí, joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo.

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Este caso, que estremeció al Valle del Cauca, ocurrió el 16 de julio, cuando la joven desapareció y las autoridades desplegaron operativos para su búsqueda. El cuerpo sin vida de la joven fue hallado el domingo 19 de julio, en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

Según la información entregada por las autoridades al momento del hallazgo del cuerpo, la joven ya no tenía a su bebé en el vientre, por lo que la familia de la víctima, en diferentes pronunciamientos, pidió a la comunidad ayuda para encontrarlo.

Asimismo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que una mujer, principal sospechosa del crimen, fue interrogada por las autoridades. Se trata de la persona con la que María Camila fue vista por última vez, mientras esta la transportaba en una motocicleta, tal como quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

Del mismo modo, familiares de María Camila Potosí hablaron recientemente en el pódcast Más allá del silencio. Su padre, Alexander Potosí, aseguró que desde el principio detectaron contradicciones en la versión entregada por la mujer. Según explicó, ella afirmó haber dejado a María Camila en un puesto de salud hacia las 4:02 de la tarde, pero las cámaras de seguridad mostraban que ambas continuaban desplazándose en motocicleta varios minutos después.

“Hay mucha inconsistencia en las versiones de ella. Ella sabe todo realmente lo que pasó con mi hija”, afirmó.

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De igual forma, la madre de la joven aseguró que las chanclas negras que llevaba puestas María Camila el día de su desaparición fueron encontradas en la casa de los suegros de la principal sospechosa.

“Esa persona no actuó sola. Lo que le hicieron a mi hija no lo pudo hacer una sola persona”, sostuvo.

Finalmente, la familia pidió que las autoridades continúen con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y encontrar al bebé. Además, convocó a la ciudadanía a mantener el apoyo mediante marchas y plantones.

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