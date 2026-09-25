Israel respalda a Colombia por romper sus relaciones diplomáticas con Irán: "Una postura clara contra el terrorismo"

Israel celebró este viernes la decisión de Colombia de romper sus relaciones diplomáticas con el régimen de Irán y destacó el papel del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en una medida que transforma la política exterior de Bogotá frente a Teherán.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella caza criminales: así se metió a escondite de un capturado para hablarle cara a cara o

El canciller israelí, Gideon Saar, felicitó de forma pública al mandatario colombiano por la decisión y describió el rompimiento de los vínculos diplomáticos como una señal en contra de las actividades que Israel atribuye al régimen iraní.

“Felicito a Colombia y el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella por romper las relaciones diplomáticas con el régimen iraní”, redactó Saar en su cuenta de X.

El ministro israelí también mencionó que la decisión representa, según él, “una postura clara contra el terrorismo, el narcoterrorismo y las peligrosas ambiciones nucleares del régimen de Irán”.

Saar igualmente aseguró que “el mundo libre debe permanecer unido contra el régimen iraní”. Estas afirmaciones son correspondientes a la posición del gobierno de Israel sobre Irán y no son una descripción independiente de los hechos.

La reacción de Israel se produjo un día luego de que la Cancillería colombiana confirmara que Bogotá rompió de manera formal las relaciones diplomáticas con Irán el pasado 19 de septiembre.

El Gobierno colombiano ha justificado la medida por razones que tienen relación con la seguridad nacional y hemisférica y la lucha contra el crimen transnacional.

En su comunicado, la Cancillería también mencionó presuntos vínculos del régimen iraní con grupos terroristas internacionales y grupos narcoterroristas, así como de cuestionamientos relacionados con derechos humanos, ataques en contra de países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

VEA TAMBIÉN "Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios": el régimen de Irán propone una tregua de siete días para reabrir Ormuz o

La ruptura no responde, por ahora, al cierre de todos los canales entre los dos. La Cancillería precisó que las relaciones consulares seguirán de acuerdo con las disposiciones de las convenciones de Viena acerca de relaciones diplomáticas y consulares.

Colombia e Irán establecieron relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1975, pero en las décadas siguientes hubo interrupciones en el nivel de representación. La decisión que se anunció este mes se genera en un contexto de cambios en la política exterior colombiana.

En el actual gobierno, Bogotá de igual forma progresó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel que fueron interrumpidas en la administración de Gustavo Petro en mayo de 2024. Ese giro coincidió con un mayor acercamiento de Colombia a Israel y Estados Unidos.

La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisén, respaldó la decisión colombiana y habló acerca de su confianza en que la medida, incluyendo la salida del embajador iraní, ayude a mejorar la seguridad de la población colombiana.