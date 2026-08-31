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Régimen de Venezuela

"Simpatizantes del chavismo" hacen alarde sobre la foto de Maduro en prisión: "Aquí estamos, en el sancocho comunitario; ahí está, enterito, Nicolás"

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
"Simpatizantes del chavismo" - Fotos: X
"Simpatizantes del chavismo" - Fotos: X
Este fin de semana se habrían difundido dos fotografías de Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

Supuestos "simpatizantes del chavismo" recurrieron a las frases "aquí estamos, en el sancocho comunitario; ahí está, pues, enterito, Nicolás", en un intento de minimizar la controversia y desviar la atención tras la difusión de unas fotografías del dictador desde la prisión en Estados Unidos donde está recluido.

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En un video que circula en redes sociales se ve a los "seguidores del tirano" en una actividad comunitaria haciendo alarde de las mencionadas imágenes.

Este fin de semana se habrían difundido dos fotografías de Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

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Vestido con un conjunto deportivo (sudadera y pantalón) de color gris claro, el dictador aparece sonriendo en las instantáneas.

En las fotos, el tirano se observa más delgado y con más canas que en su última aparición pública, similar a los bocetos realizados durante sus audiencias judiciales anteriores.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen casi ocho meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

Estando en el poder, Maduro y Cilia Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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