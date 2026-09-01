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Martes, 01 de septiembre de 2026
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China

Xi Jimping llega a Egipto en medio de la amenaza de sanciones de Estados Unidos por vínculos con el régimen de Irán

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China - Foto de EFE
Xi Jinping, presidente de China - Foto de EFE
China, un importante comprador de petróleo iraní, se ha presentado como una parte neutral en el conflicto de Oriente Medio y ha pedido reiteradamente un alto el fuego duradero.

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este martes a Egipto, en momentos en que los dos países afrontan la amenaza de sanciones estadounidenses por sus vínculos financieros con Irán.

China, un importante comprador de petróleo iraní, se ha presentado como una parte neutral en el conflicto de Oriente Medio y ha pedido reiteradamente un alto el fuego duradero.

Egipto, receptor desde hace décadas de ayuda militar estadounidense, advirtió sobre una posible escalada regional después de que un ataque con dron alcanzara uno de sus puertos en julio.

China busca reforzar sus lazos con países de Oriente Medio cercanos a Washington antes de una reunión entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para este mes.

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Los ejércitos de China y Egipto realizaron en agosto maniobras conjuntas de combate aéreo en las que participó el potente caza chino J-16.

La reunión de Xi con su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, está prevista para el miércoles, y se produce después de una visita a China por parte del rey Abdalá II de Jordania.

Se espera que Xi y Al Sisi aborden cuestiones como la guerra de Gaza, Irán y el transporte marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz, según medios egipcios.

"Espero renovar la amistad y trabajar junto con el presidente Sisi para (...) trazar un nuevo mapa para profundizar la asociación estratégica integral entre China y Egipto", escribió Xi en un artículo publicado el martes en medios egipcios.

China es un importante exportador a Egipto, y su superávit comercial alcanzó los 12.000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, según datos de las aduanas chinas.

Se espera que los dirigentes firmen acuerdos sobre inteligencia artificial, transporte, energía e inversión en la Zona Económica del Canal de Suez, informaron medios egipcios.

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