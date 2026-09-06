Presidente De la Espriella anunció la baja de siete narcoterroristas del frente 'Franco Benavides' de las disidencias de las FARC en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este domingo sobre la muerte de siete narcoterroristas del frente "Franco Benavides" del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, en el marco de operaciones militares desarrolladas en El Peñol, departamento de Nariño, durante las últimas 24 horas.

"¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene!", expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que además de las bajas reportadas, cinco personas fueron capturadas en el mismo operativo contra las disidencias de las FARC.

VEA TAMBIÉN El nuevo plan de seguridad del gobierno De la Espriella ante una escalada terrorista del ELN en Colombia o

El presidente De la Espriella reportó resultados adicionales en la lucha contra el narcotráfico en el país, incluyendo el desmantelamiento de cinco laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca. Las autoridades incautaron 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumos sólidos utilizados en la producción de estupefacientes.

En Barrancabermeja, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo, dos sustancias altamente peligrosas que han generado alarma en las autoridades sanitarias internacionales por su potencial letal y su creciente presencia en redes de narcotráfico.

VEA TAMBIÉN ELN desafía al gobierno de De La Espriella y ataca con drones una guarnición militar dejando al menos tres soldados muertos o

Las operaciones también incluyeron acciones contra la minería ilegal, con la intervención de siete unidades de producción minera y siete dragas empleadas en estas actividades clandestinas.

El mandatario presentó un balance desde el inicio de su administración el 7 de agosto, que incluye 14.914 capturados, la incautación de 49.379 kilogramos de estupefacientes, 1.485 *armas de fuego* retiradas de circulación y la erradicación de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.

"Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado", advirtió De la Espriella en su mensaje, subrayando su postura firme contra los grupos armados ilegales.

El presidente concluyó su comunicado con un mensaje contundente: "No nos van a doblegar. Vamos a perseguir y combatir a los narcoterroristas hasta acabar con ese cáncer que durante décadas ha desangrado a Colombia".