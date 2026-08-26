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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Vinotinto

La Vinotinto Sub-20 de fútbol playa clasificó a las semifinales del Sudamericano que se disputa en Perú

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Jóvenes jugando al fútbol de playa en una costa soleada - Foto de referencia: Pexels
Jóvenes jugando al fútbol de playa en una costa soleada - Foto de referencia: Pexels
Los otros dos semifinalistas clasificados por el Grupo B son la selección de Brasil y la selección de Paraguay.

La selección venezolana de fútbol playa Sub-20 clasificó a las semifinales del Sudamericano que se disputa en Lima, Perú.

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La Vinotinto aseguró matemáticamente su clasificación a dicha instancia tras completarse los resultados de la cuarta jornada de la fase de grupos.

A pesar de tener la jornada libre este miércoles 26 de agosto, las victorias de sus rivales directos (como el triunfo de Colombia ante Perú) aseguraron que la Vinotinto finalice entre los dos mejores puestos de su zona.

Los otros dos semifinalistas clasificados por el Grupo B son la selección de Brasil y la selección de Paraguay.

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Venezuela y Colombia se medirán en el duelo pautado para el próximo jueves 27 de agosto.

El torneo CONMEBOL Sub-20 Fútbol Playa comenzó el sábado 22 de agosto y termina el domingo 30 de agosto de 2026.

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El fútbol playa es una modalidad del fútbol tradicional que se juega sobre una cancha de arena lisa entre dos equipos de cinco jugadores cada uno.

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