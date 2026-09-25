"Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios": el régimen de Irán propone una tregua de siete días para reabrir Ormuz

Irán propuso a Estados Unidos un plan que consta de siete días para detener las hostilidades, levantar medidas de presión y progresar hacia una nueva ronda de negociaciones sobre su programa nuclear, en una iniciativa transmitida a Washington por medio de intermediarios, esto con base en declaraciones del canciller iraní, Abás Araqchí.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán asegura que es Estados Unidos quien "debe decidir" si quiere terminar la guerra o

Araqchí detalló que Teherán está dispuesto a empezar a aplicar el plan una vez que Washington dé su aprobación. La propuesta busca que, tras siete días de cumplimiento de las condiciones acordadas, Irán vaya a reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave marítimas para el transporte mundial de petróleo.

“Hemos presentado un plan a Estados Unidos a través de intermediarios, según el cual, si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz se abriría al finalizar el séptimo día y se reanudarían las conversaciones”, aseguró el ministro iraní al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La iniciativa, según Araqchí, reanuda compromisos que se habían contemplado en un memorando de entendimiento que se llegó entre Estados Unidos e Irán en junio, pero con un calendario más apurado. Según la información divulgada por EFE, Teherán busca que las conversaciones puedan reanudarse tras el período inicial de siete días.

Entre las condiciones planteadas por Irán se encuentran el cese de las hostilidades, incluidas las relacionadas con el Líbano, la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero, la exención de sanciones sobre el petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo naval. El estrecho de Ormuz podría ser reabierto al cumplirse el séptimo día del mencionado acuerdo.

El planteamiento se conoce al tiempo que las delegaciones de ambos territorios se encuentran en Nueva York por la Asamblea General de la ONU. Las conversaciones cuentan con la participación de intermediarios, entre ellos Qatar, Pakistán y Egipto, tratando de encontrar una vía diplomática para detener el conflicto.

VEA TAMBIÉN Zelenski asegura que Trump dio luz verde a Ucrania para producir misiles Patriot o

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos estratégicos de la crisis. Irán ya manifestó su disposición a reabrirlo si Estados Unidos disminuía la presión militar y levantaba el bloqueo de sus puertos. Según Reuters, funcionarios iraníes indicaron que la propuesta para poner fin a las hostilidades fue entregada a Washington por medio de intermediarios el 16 de septiembre.

Araqchí igualmente señaló que lo conveniente sería llegar a un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, las cuales se prevén para el 3 de noviembre.

La propuesta iraní está ahora a la espera de la respuesta de Washington, momento en que continúan los contactos diplomáticos y permanece abierta la disputa por las condiciones para poner fin a las hostilidades.