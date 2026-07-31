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Viernes, 31 de julio de 2026
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Madrid

Cientos de personas protestaron en Madrid contra la migración tras ola de personas que llegaron a Ceuta

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes en Ceuta (EFE)
Migrantes en Ceuta (EFE)
El gobierno español, entretanto, aseguró que hasta este viernes la gran mayoría de las personas (unas 48.000) había regresado a Marruecos.

Cientos de manifestantes protestaron el viernes frente a la embajada de Marruecos en Madrid contra lo que describieron como una "invasión" en el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Unas 60.000 personas llegaron a Ceuta desde Marruecos en los últimos días.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según la autoridad local. El gobierno español, entretanto, aseguró que hasta este viernes la gran mayoría de las personas (unas 48.000) había regresado a Marruecos.

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Aun así manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro, se concentraron frente a la sede diplomática al grito de "¡España cristiana y no musulmana!" y "¡Unidad nacional!", según un periodista de la AFP.

Algunos portaban una gran pancarta en la que se leía "Remigración", un término promovido por varios grupos de extrema derecha en Europa que alude al retorno forzado o incentivado de migrantes o personas de origen inmigrante.

Otros enarbolaron banderas rojas y amarillas de España y reclamaron la defensa de la "identidad española". También hubo manifestantes que hicieron el saludo nazi, algunos abiertamente y sin cubrirse el rostro.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha defendido una política relativamente abierta en materia de migración en comparación con muchos otros países europeos, también fue objeto de críticas durante la protesta.

Los manifestantes lo acusaron de "vender" España "a los musulmanes" y lo responsabilizaron de lo que calificaron de "crisis descontrolada".

La policía desplegó un fuerte dispositivo en torno a la embajada de Marruecos, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero y de un dron de vigilancia.

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