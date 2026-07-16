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Jueves, 16 de julio de 2026
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Visa

Estados Unidos cambiará la normativa de visas para estudiantes y periodistas extranjeros: así funcionará ahora

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de una visa (Canva)
Foto de referencia de una visa (Canva)
EE. UU. asegura tener muchos ejemplos de estudiantes y visitantes de intercambio que permanecen en el país durante décadas con sus visas.

Este jueves la administración Trump tomó nuevas medidas para acortar la duración de las visas para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio cultural y periodistas, según un aviso del gobierno.

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Esta normativa, emitida oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, establece un plazo fijo para las visas F destinadas a estudiantes internacionales, las visas J que permiten a los participantes en programas de intercambio cultural trabajar en Estados Unidos y las visas I para profesionales de los medios de comunicación.

La medida puede entrar en vigor a partir de septiembre y establece que las visas para estudiantes extranjeros no excederán los cuatro años.

Por su parte, las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales, salvo en el caso de los periodistas chinos, que solamente podrán permanecer por 90 días.

El comunicado del DHS, sin embargo, aclara que los titulares de la visa podrían solicitar prórrogas.

Según el Gobierno, en 2024 hubo más de 1,8 millones de admisiones de visas de estudiante, lo que supone un incremento de más del 11 % con respecto al año anterior.

En cuanto a los medios de comunicación, el Gobierno de Estados Unidos otorgó visas a más de 37.300 miembros de los medios de comunicación durante el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

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Este aumento en las cifras, dice el DHS, "supone un desafío para la capacidad del DHS de monitorear y supervisar a estos no inmigrantes mientras se encuentran en los Estados Unidos".

Estas nuevas normativas se dan, además, bajo el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de tener muchos ejemplos de estudiantes y visitantes de intercambio que permanecen en el país durante décadas con sus visas.

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump, endureció su campaña contra la inmigración, poniendo nuevos y restrictivos requisitos para los estudiantes internacionales, los trabajadores de intercambio y los periodistas extranjeros.

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