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Jueves, 18 de junio de 2026
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Benjamín Netanyahu

En medio de diferencias con Donald Trump, Benjamín Netanyahu pide preservar la "relación vital" de Israel con EE. UU.

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Durante la cumbre del G7, Trump expresó públicamente su descontento con la forma en que Israel manejó la ofensiva en el Líbano contra Hezbolá.

Este jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló de la importancia de mantener lazos estrechos con Estados Unidos.

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En medio de diferencias con el mandatario de la Unión Americana, Donald Trump, a raíz del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, Netanyahu afirmó que Washington ha permanecido al lado de Israel durante la guerra en Oriente Medio.

"La lucha aún no ha terminado y nos esperan más desafíos. Estos requieren serenidad de juicio y una defensa firme de los intereses de seguridad de Israel", señaló Netanyahu.

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El jefe de Gobierno de Israel sostuvo además: "Nuestra relación vital con nuestros amigos estadounidenses, que han estado hombro con hombro con nosotros en esta batalla, una alianza que valoramos profundamente".

Netanyahu aún no se ha pronunciado directamente sobre el acuerdo, aunque algunos miembros de su coalición lo descalificaron incluso antes de que se conocieran los detalles del texto, divulgados el pasado miércoles.

Las diferencias entre Trump y Netanyahu se centran en la lentitud de las operaciones militares en Líbano, el acuerdo impulsado por Washington con el régimen de Irán que generó frustración en Israel y reclamos de Trump sobre la guerra prolongada.

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Durante la cumbre del G7, Trump expresó públicamente su descontento con la forma en que Israel manejó la ofensiva en el Líbano contra Hezbolá.

La tensión llegó a un punto álgido cuando trascendió que el mandatario estadounidense se refirió a Netanyahu como "loco" durante una llamada telefónica por la estrategia en Líbano y las negociaciones con Irán.

A pesar de la dura confrontación verbal, Trump aclaró que le agrada mucho el líder israelí y que logran trabajar bien juntos.

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