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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Moscú

Rusia apoya el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y pide a Israel respetar el pacto

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
El canciller Serguéi Lavrov aseguró que Moscú respalda el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Moscú respalda el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra en Oriente Medio, dijo este miércoles el canciller Serguéi Lavrov a su homólogo iraní durante una llamada, y subrayó que Israel también debe respetar el pacto.

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"El ministro ruso expresó su apoyo a los acuerdos alcanzados gracias a la mediación efectiva de Pakistán y Catar para reducir las tensiones en la región. Hizo hincapié en la importancia de su cumplimiento por todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluido Israel", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado sobre la conversación telefónica.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó a su par ruso que considera a Estados Unidos como el principal responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo preliminar alcanzado para detener las hostilidades en todos los frentes.

Entretanto, el presidente Donald Trump aseguró que volverá a "lanzar bombas" si Irán "no se comporta", dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump realizó estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán como una "oportunidad histórica" para evitar que Irán se dote del arma nuclear.

"Es un protocolo de acuerdo" y "si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza", aseguró a la prensa el inquilino de la Casa Blanca, durante una reunión con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

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"Porque se portaron mal durante 47 años", agregó Trump, en referencia a la república islámica, fundada tras la revolución que condujo al derrocamiento del sah, un aliado de Estados Unidos, en 1979.

Los ataques de Estados Unidos contra Irán, en conjunto con Israel, comenzaron el pasado 28 de febrero con el abatimiento en unos ataques aéreos, del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Otras figuras clave del poder iraní fueron abatidas durante las cinco semanas de guerra, antes de que entrara en vigor una tregua el 8 de abril.

Las conversaciones sobre un pacto definitivo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto comenzarán el viernes tras la firma del acuerdo en Suiza, y continuarán durante un período de 60 días para concretar sus detalles.

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