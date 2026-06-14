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Domingo, 14 de junio de 2026
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Brasil

Joven perdió la vida en un salto de bungee luego de que olvidaran atarle la cuerda de seguridad y la lanzaran al vacío

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Joven practicando bungee lanzada sin medidas de seguridad - Foto: captura redes sociales
Joven practicando bungee lanzada sin medidas de seguridad - Foto: captura redes sociales
Las autoridades indicaron que "las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades".

En Brasil, una joven mujer de 21 años perdió la vida tras ser lanzada por sus instructores sin cuerdas de seguridad desde un puente, durante una práctica de salto bungee.

En videos que circulan en redes sociales, se ve el momento en el que la víctima es levantada y posteriormente lanzada por dos hombres a un vacío aplomadamente de 35 metros, sin percatarse de que esta no contaba con las medidas de seguridad para la práctica del salto.

Los hechos ocurrieron en el Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de São Paulo.

Previo al lanzamiento de la joven al vacío, se escucha cómo presentes en el lugar advierten que no hay sujeción y gritan desesperadamente "¡Chicos, la cuerda!", pero estos no escucharon la alerta.

Frente a esta situación y de acuerdo con las investigaciones preliminares, la policía local señaló que: "El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída".

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Asimismo, se conoció que por el delito de “homicidio con dolo eventual”, fueron detenidos tres hombres, quienes actuaron sin verificar las condiciones de seguridad necesarias para practicar este tipo de deportes.

"Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades", agregaron las autoridades en el comunicado.

¿Qué se sabe de la víctima?

Según los medios locales, la joven mujer fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas y señalaron que cayó unos 40 metros en el hecho ocurrido el sábado por la mañana.

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Poco antes de su muerte, De Freitas publicó una imagen del lugar en Instagram con la leyenda: ¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar desde un puente???

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