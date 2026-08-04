Observatorio Venezolano de Prisiones reporta la muerte de 49 reclusos bajo custodia del Estado en cuatro meses

Este martes 4 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que entre abril y julio de 2026 fallecieron 49 personas privadas de libertad mientras permanecían bajo custodia del Estado venezolano.

De acuerdo con el balance presentado por la mencionada organización, la cifra equivale a un deceso cada tres días.

Las víctimas fueron 48 hombres y una mujer. Del total, 47 murieron en centros penitenciarios y dos en calabozos policiales.

La instancia atribuyó la mayoría de estos fallecimientos al deterioro de la atención médica dentro de los recintos de reclusión.

Indicó que numerosas víctimas padecían enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, diarreas agudas y cuadros de deshidratación severa, cuya gravedad se habría incrementado por la escasez de medicamentos, la falta de diagnósticos oportunos y los retrasos en la autorización de traslados a centros de salud.

Ante este panorama, la responsabilidad recae en el régimen venezolano, por no garantizar la protección de las personas privadas de libertad.

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En esa línea, la OVP solicitó al Ministerio Público del régimen abrir investigaciones independientes sobre cada uno de los casos.

Entretanto, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a adoptar medidas urgentes para atender la crisis sanitaria en las cárceles.