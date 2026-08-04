NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Régimen venezolano

Observatorio Venezolano de Prisiones reporta la muerte de 49 reclusos bajo custodia del Estado en cuatro meses

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre se apoya en las rejas de una prisión - Foto de referencia: Pexels
Hombre se apoya en las rejas de una prisión - Foto de referencia: Pexels
La instancia atribuyó la mayoría de estos fallecimientos al deterioro de la atención médica dentro de los recintos de reclusión.

Este martes 4 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que entre abril y julio de 2026 fallecieron 49 personas privadas de libertad mientras permanecían bajo custodia del Estado venezolano.

o

De acuerdo con el balance presentado por la mencionada organización, la cifra equivale a un deceso cada tres días.

Las víctimas fueron 48 hombres y una mujer. Del total, 47 murieron en centros penitenciarios y dos en calabozos policiales.

La instancia atribuyó la mayoría de estos fallecimientos al deterioro de la atención médica dentro de los recintos de reclusión.

o

Indicó que numerosas víctimas padecían enfermedades prevenibles o tratables, como tuberculosis, diarreas agudas y cuadros de deshidratación severa, cuya gravedad se habría incrementado por la escasez de medicamentos, la falta de diagnósticos oportunos y los retrasos en la autorización de traslados a centros de salud.

Ante este panorama, la responsabilidad recae en el régimen venezolano, por no garantizar la protección de las personas privadas de libertad.

o

En esa línea, la OVP solicitó al Ministerio Público del régimen abrir investigaciones independientes sobre cada uno de los casos.

Entretanto, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a adoptar medidas urgentes para atender la crisis sanitaria en las cárceles.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Presos

Reporte

Informe

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

ATENCIÓN | Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Café - Canva
Café

Café colombiano se exportó por primera vez desde Puerto Antioquia, terminal situada en el Urabá antioqueño

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
CIA

Desclasificaron documentos de la CIA sobre Jorge Rodríguez, ¿lo arrestarán?

Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez - Fotos: Facebook
Dictadura en Venezuela

Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez en las paredes de un barrio: "¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugadores de Argentina ondearon pancarta de las Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en el Mundial: podrían enfrentar sanciones de FIFA

Café - Canva
Café

Café colombiano se exportó por primera vez desde Puerto Antioquia, terminal situada en el Urabá antioqueño

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
CIA

Desclasificaron documentos de la CIA sobre Jorge Rodríguez, ¿lo arrestarán?

Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez - Fotos: Facebook
Dictadura en Venezuela

Ciudadano estalla contra colaboradores del régimen por pintar plantillas de Chávez en las paredes de un barrio: "¿Por qué mejor no ayudan en La Guaira?"

Inteligencia Artificial - Foto Canva
Inteligencia Artificial

¿La IA viene por su empleo? Estos son los trabajos con mayor riesgo de desaparecer

Fútbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

El fútbol colombiano anuncia la adopción de nuevas reglas que se utilizaron en el Mundial 2026

ICE - Foto: EFE
Venezuela

Esposa de futbolista venezolano denuncia que el jugador con paso por clubes europeos fue detenido por ICE en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023