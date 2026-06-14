Secretario General de la ONU condenó el más reciente ataque de Israel a Beirut en medio de “un momento crucial” que busca el cese del conflicto en Oriente Medio

El director de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el reciente ataque de Israel a Beirut (Líbano), en medio de un momento decisivo en el que se tiene prevista la firma del acuerdo entre los Estados Unidos y el régimen de Irán, quienes buscan poner fin al conflicto.

Este domingo, día en el que se tiene previsto que se lleve a cabo la firma del posible acuerdo entre la administración de Trump y los ayatolás, el ejército israelí llevó a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut, matando a tres personas, en respuesta a lo que afirmó que fueron disparos del grupo terrorista Hezbolá en el norte del país.

Condeno enérgicamente los ataques israelíes de hoy contra Beirut. Los ataques tuvieron lugar a pesar del alto el fuego y en un momento en que se espera que EE. UU. e Irán lleguen a un acuerdo que allane el camino hacia una resolución pacífica de este conflicto”, expresó por medio de su red social el secretario general de la ONU.

Asimismo, enfatizó que las hostilidades que se viven en el Oriente Medio han tenido un impacto económico significativo a nivel mundial.

“Este conflicto está teniendo un impacto devastador en la economía mundial”, expresó Guterres.

No obstante, envió un mensaje contundente por medio del cual invitó a las partes involucradas para que muestren “la máxima moderación en este momento crucial”, haciendo referencia al acuerdo que los Estados Unidos y el régimen de Irán estarían próximos a firmar y con el cual se espera el fin del conflicto.

Entretanto, el presidente Donald Trump, por medio de Truth Social, dejó claro que los más recientes ataques de Israel al Líbano "no deberían interrumpir" el progreso hacia un pacto con el régimen iraní.

Eso sí, el mandatario dejó claro que "el ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial", teniendo en cuenta que se está “cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano”, para lo cual considera que es necesario que “todas las partes deben deponer las armas”.