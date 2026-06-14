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Domingo, 14 de junio de 2026
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Copa del Mundo

¿Qué impactos tiene la Copa del Mundo 2026 en México? Expertos analizan

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Expertos analizan los impactos que tiene el Mundial en medio de las dificultades en materia de seguridad y económicas que afronta la nación mexicana.

Teniendo en cuenta la realidad que vive México en materia de seguridad y economía, expertos analizan los desafíos internos y el impacto que tendrá en territorio mexicano la Copa del Mundo en su edición número 23.

Para tratar este tema en el programa Mesa de Periodistas de NTN24, hablaron Rubén Luenguas, director de Tiempo entre Noticias, el periodista y analista Alberto Bello y Eduardo Ruiz-Healy, periodista Grupo Fórmula.

Sobre si el Mundial puede o no generará ganancias económicas para México, Alberto Bello señaló que “Estamos ante una FIFA especialmente voraz, una FIFA que ha hecho desde el cambio de gestión; cambiaron una administración corrupta como la de Blatter por la de Infantino, que es básicamente explotadora; lo que trata es sacar el máximo dinero, dejando al resto de la humanidad con lo menos posible”.

Asimismo, enfatizó que es necesario al final del Mundial en suelo mexicano evaluar la “rentabilidad” que esta puede o no tener, teniendo en cuenta los gastos para las adecuaciones de los escenarios deportivos y más en las ciudades sede.

Aberto Bello dejó claro que “es un evento que te da marca global (…) pero no es una rentabilidad como era antes, que se volvía una gran fiesta”, esto debido a la “política voraz de la FIFA al no compartir la riqueza”.

Por su parte, Rubén Luenguas expresó que “este campeonato mundial de fútbol tiene desde ese punto de vista y desde otros en Medio Oriente tintes claramente geopolíticos y contradictorios”.

En medio del desarrollo de la Copa del Mundo, ha estado acompañado por diversas manifestaciones, especialmente en Ciudad de México, por medio de las cuales diferentes colectivos y organizaciones han aprovechado para visualizar las problemáticas sociales del país, como el caso de “las madres buscadoras y de los maestros”.

Ante esto, Eduardo Ruiz-Healy, periodista de Grupo Fórmula, señaló que “todo esto es resultado de un país que ha sido mal gobernado, mal gestionado durante décadas. Ahorita lo que estamos viendo es la detonación de un bolón de problemas irresueltos y que, para el colmo, no hay dinero para resolverlos.

Haciendo referencia a conflictos y guerras a nivel mundial, Luenguas considera que “Estamos en un mundo convulsionado, lleno de dolor, lleno de miseria, lleno de guerra, de un lenguaje donde viene una dictadura de la inteligencia artificial y de repente el gran distractor, un campeonato mundial de fútbol”.

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