"Lo que está pasando en Groenlandia está afectando a todo el planeta", advierte científico

Una expedición integrada por cerca de 80 científicos zarpó rumbo a Groenlandia para estudiar uno de los procesos que más inquieta a la comunidad científica: el impacto del acelerado deshielo de la isla sobre la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), un sistema de corrientes oceánicas fundamental para regular el clima del planeta.

En entrevista con Clic Verde, Santiago Giralt, director del Instituto de Geociencias de Barcelona e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explicó que Groenlandia se está calentando a un ritmo muy superior al promedio mundial.

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"El planeta ha aumentado aproximadamente 1,3 grados desde que comenzaron las emisiones de gases de efecto invernadero, pero Groenlandia se ha calentado entre 3 y 3,5 grados durante ese mismo periodo", afirmó.

Según el investigador, este calentamiento acelerado está provocando una pérdida masiva de hielo, especialmente en las zonas costeras, lo que incrementa el flujo de agua dulce hacia el Atlántico Norte.

Giralt señaló que esa inyección constante de agua dulce comienza a alterar la circulación oceánica encargada de redistribuir el calor desde los trópicos hacia los polos.

"Empieza a haber signos de que esas corrientes están modificándose, y eso implica cambios importantes en la circulación marina y también en la circulación atmosférica", explicó.

Los científicos centran buena parte de sus investigaciones en la AMOC, considerada una de las principales reguladoras del clima global.

Aunque la expedición se desarrolla en Groenlandia, Giralt insiste en que sus consecuencias no se limitan al Ártico ni a Europa.

"Lo que está pasando en Groenlandia está afectando a todo el planeta. El sistema climático es uno solo y lo que ocurre en una parte del mundo acaba repercutiendo en el resto", aseguró.

Los resultados de esta misión científica podrían aportar nuevas evidencias sobre cómo el deshielo de Groenlandia está transformando el funcionamiento de los océanos y qué implicaciones tendrá para el clima mundial en las próximas décadas.