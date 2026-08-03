NTN24
Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
Deportes

Tadej Pogacar disputará la Vuelta a España siete años después en busca del único título que le falta

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Tadej Pogacar de UAE Team Emirates- Foto: EFE
Tadej Pogacar de UAE Team Emirates- Foto: EFE
El pedalista esloveno flamante pentacampeón del Tour de France, liderará al UAE Team Emirates en la edición 81 de la gran ronda española.

La Vuelta a España contará con la máxima figura del ciclismo mundial en su alineación de gala, el equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes el regreso del esloveno Tadej Pogacar a la gran ronda española, competencia a la que no asistía desde hace siete años.

Tras coronarse como pentacampeón del Tour de France, el corredor insignia de la escuadra emiratí asumirá el rol de jefe de filas con el objetivo de conquistar la única de las tres “Grande Vueltas” que aún no figura en su palmarés.

La última participación de Pogacar en suelo ibérico se remonta a su debut en 2019, año en el que finalizó en el tercer puesto del podio tras conseguir tres victorias de etapa.

​"Me emociona anunciar que regresó a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", declaró la estrella eslovena.

o

Pogacar encabezará una alineación experimentada en la que estará acompañado por los ciclistas João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Ivo Oliveira y la joven promesa española Pablo Torres, quien disputará su primera Gran Vuelta.

“La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados”, concluyó el campeón esloveno.

La edición 81 de La Vuelta arrancará el próximo 22 de agosto con una etapa de contrarreloj individual en Mónaco, para luego transitar por territorio francés y andorrano antes de adentrarse en España.

o

El trazado de 2026 promete ser uno de los más exigentes de la historia reciente de la carrera. Contará con 3.275 kilómetros de recorrido, dos etapas a cronómetro y siete finales en alto, antes de coronar al gran campeón el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.

Temas relacionados:

Deportes

Ciclismo

Vuelta a España

Tadej Pogacar

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Centro Democrático denunciará a Verónica Alcocer tras los audios que la vinculan presuntamente con tráfico de influencias

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE / Bandera de Taiwán - Canva
Donald Trump

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Al cierre de la administración Petro, nueve familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos, secuestrados por grupos armados ilegales

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Régimen de Venezuela

Andrés Velásquez critica llamada entre régimen y enviados de EE. UU. sobre diálogo en Venezuela

Escultura de la 'Dama de la Justicia' con una espada y una balanza en la fachada de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Poder Judicial

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Cámara profesional / Bandera de México - Fotos: Pexels / X
Libertad de Prensa

Revive el debate sobre límites, regulación, transparencia y libertad de expresión en México

Más de Deportes

Ver más
Neymar | Foto: EFE
Brasil

Neymar regresa al Santos tras el Mundial con doblete y polémica por supuesta discusión con dos compañeros

Aficionados en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Final del Mundial

Los desorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España: superan los 5 mil dólares

Pelea en la final del Mundial 2026 (AFP)
Mundial 2026

La pelea que nadie vio: final del Mundial 2026 terminó a los golpes y hasta el entrenador de Argentina tuvo que intervenir

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Neymar | Foto: EFE
Brasil

Neymar regresa al Santos tras el Mundial con doblete y polémica por supuesta discusión con dos compañeros

Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como nuevo canciller del Gobierno entrante: "De la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad"

Nayib Bukele y Donald Trump en un encuentro en la Casa Blanca - Foto: AFP
Nayib Bukele

Tras ser habilitado para buscar un tercer mandato, Bukele se reunió en EEUU con Donald Trump

Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
Hamás

Trump anuncia acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y posterior retirada israelí de Gaza

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"Obedecer para sobrevivir en el poder": académico sobre el rol de los Rodríguez en Venezuela

Personas recogen escombros del terremoto- Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Alerta sanitaria en Venezuela: Doble terremoto dejó un récord histórico de más de dos millones de toneladas de escombros

Terremoto en Venezuela

Médicos voluntarios están desplegados en La Guaira: "Vamos a dividir nuestra vida en nuestro trabajo y en el trabajo ciudadano"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023