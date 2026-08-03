Tadej Pogacar disputará la Vuelta a España siete años después en busca del único título que le falta

La Vuelta a España contará con la máxima figura del ciclismo mundial en su alineación de gala, el equipo UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes el regreso del esloveno Tadej Pogacar a la gran ronda española, competencia a la que no asistía desde hace siete años.

Tras coronarse como pentacampeón del Tour de France, el corredor insignia de la escuadra emiratí asumirá el rol de jefe de filas con el objetivo de conquistar la única de las tres “Grande Vueltas” que aún no figura en su palmarés.

La última participación de Pogacar en suelo ibérico se remonta a su debut en 2019, año en el que finalizó en el tercer puesto del podio tras conseguir tres victorias de etapa.

​"Me emociona anunciar que regresó a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", declaró la estrella eslovena.

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Pogacar encabezará una alineación experimentada en la que estará acompañado por los ciclistas João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Kevin Vermaerke, Domen Novak, Ivo Oliveira y la joven promesa española Pablo Torres, quien disputará su primera Gran Vuelta.

“La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados”, concluyó el campeón esloveno.

La edición 81 de La Vuelta arrancará el próximo 22 de agosto con una etapa de contrarreloj individual en Mónaco, para luego transitar por territorio francés y andorrano antes de adentrarse en España.

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El trazado de 2026 promete ser uno de los más exigentes de la historia reciente de la carrera. Contará con 3.275 kilómetros de recorrido, dos etapas a cronómetro y siete finales en alto, antes de coronar al gran campeón el 13 de septiembre en la ciudad de Granada.