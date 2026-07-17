NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Régimen de Irán

¿Irán está preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos?

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El ataque realizado por los Estados Unidos a una torre de vigilancia iraní, ubicada en el estrecho de Ormuz, forma parte de un conjunto de operativos estratégicos destinados a preservar la seguridad y el tránsito fluido en esta vital vía marítima. A medida que avanzan estos operativos, surgen preguntas sobre si Irán está verdaderamente preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos, poniendo nuevamente en jaque al mundo entero.

También le puede interesar

Presidente del régimen iraní, Masoud Pezeshkian | Foto: AFP
Régimen de Irán

¿Irán está preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos?

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
CIA

Desclasificaron documentos de la CIA sobre Jorge Rodríguez, ¿lo arrestarán?

Lluvias en Texas / FOTO: Captura de pantalla
Texas

Las fuertes lluvias en Texas arrasaron con una de las barreras flotantes en la frontera con México

Lluvias en Chile / FOTO: EFE
Chile

Fuertes lluvias ya dejan muertos y decenas de damnificados en Chile, 10 de las 16 regiones del país están afectadas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las fuertes lluvias en Texas arrasaron con una de las barreras flotantes en la frontera con México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Ramiro Valdés (AFP)
Cuba

Murió a los 94 años Ramiro Valdés, aliado de Fidel Castro y símbolo de la represión de la dictadura

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con Premio de Convivencia en España

Accidente de tránsito se registró en departamento de Nariño-Foto: ilustración Canva
Nariño

Grave accidente en Colombia: imágenes muestran a una tractomula que cayó a un abismo en la vía Pasto-Mojarras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estadio Azteca - Foto EFE
Mundial 2026

Gastó todos sus ahorros para cumplir el sueño de su abuelo en el Mundial y recibió una inesperada recompensa

Ramiro Valdés (AFP)
Cuba

Murió a los 94 años Ramiro Valdés, aliado de Fidel Castro y símbolo de la represión de la dictadura

Futbolistas de Bélgica Leandro Trossard y Youri Tielemans, Romelu Lukaku | Foto: AFP
Selección de Bélgica

Fuerte pelea entre compañeros de equipo en el Mundial 2026: tuvieron que ser separados en medio del altercado

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con Premio de Convivencia en España

Accidente de tránsito se registró en departamento de Nariño-Foto: ilustración Canva
Nariño

Grave accidente en Colombia: imágenes muestran a una tractomula que cayó a un abismo en la vía Pasto-Mojarras

Soldados en Ucrania (EFE)
Rusia

Ucrania asegura haber causado 1.460 bajas rusas en un solo día de combate

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre