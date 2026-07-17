¿Irán está preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos?
El ataque realizado por los Estados Unidos a una torre de vigilancia iraní, ubicada en el estrecho de Ormuz, forma parte de un conjunto de operativos estratégicos destinados a preservar la seguridad y el tránsito fluido en esta vital vía marítima. A medida que avanzan estos operativos, surgen preguntas sobre si Irán está verdaderamente preparado o dispuesto para renovar una confrontación directa con Estados Unidos, poniendo nuevamente en jaque al mundo entero.