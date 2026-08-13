Jóvenes del INPEC realizan voluntariado de remoción de escombros en Manizales tras terremoto

En medio de la devastación que dejó el terremoto en Colombia, la solidaridad ciudadana se manifiesta con fuerza y de diversas maneras en las diferentes zonas afectadas. Aproximadamente 80 jóvenes que cumplen su servicio militara a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) llegaron voluntariamente al Colegio Privado Santo Inés en Manizales para apoyar las labores de remoción de escombros.