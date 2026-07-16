"Todas las infraestructuras de la región serán aplastadas bajo los poderosos golpes de acero": la amenaza del régimen iraní a EE. UU.

En medio de las tensiones en Medio Oriente, el Estado Mayor del ejército iraní advirtió que destruirá infraestructuras en la región del Golfo si Estados Unidos cumple la amenaza del presidente Donald Trump de atacar las plantas energéticas de la república islámica.

"Todas las infraestructuras de la región serán aplastadas bajo los poderosos golpes de acero" de las fuerzas armadas iraníes, "al punto que no quedará rastro de ellas", afirmó el Estado Mayor iraní en un comunicado, en reacción a las amenazas de Trump.

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Esta nueva amenaza de Irán llega después de que el presidente estadounidense prometiera que atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán la próxima semana si las autoridades iraníes no retoman las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Mientras tanto, el Ejército de Estados Unidos continúa su ofensiva sobre objetivos iraníes tras la ruptura del alto al fuego días atrás.

La reanudación de los ataques, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, ha puesto en peligro un precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, pese a que Trump indicó que un acuerdo sigue siendo "posible".

En las últimas horas se conoció que un avión disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentaba romper el bloqueo naval de los puertos iraníes, según informó el Comando Central (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses aplicaron medidas de bloqueo naval contra Irán el 15 de julio, al inmovilizar un petrolero sin carga que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Arábigo", dijo el organismo militar estadounidense.

Según el Centcom, el buque comercial "ignoró múltiples advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense", por lo que un avión estadounidense "inutilizó el buque tras disparar misiles Hellfire contra la chimenea del mismo".

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En un impactante video desclasificado el Comando Central mostró el rápido pero contundente método para inutilizar esta embarcación.

Asimismo, Trump, ratificó su decisión de cerrar un acuerdo con Irán bajo las normas de los 14 puntos del Memorando de Entendimiento (MOU).

Sin embargo, el mandatario condiciona una nueva ronda de negociaciones con el régimen iraní a una demostración concreta de buena voluntad: exige que Teherán garantice, sin demoras, la libre circulación de todos los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz.