Milei confirma fechas en las que el papa León XIV recorrerá el país: "Una visita histórica para todos los argentinos"

El presidente Javier Milei celebró el anuncio de la visita del papa León XIV a Argentina, confirmada este miércoles por el Vaticano, calificándola de "histórica para todos los argentinos". Además, afirmó que el Gobierno trabajará junto a la Santa Sede en la organización del viaje.

"Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año", expresó el presidente en X, donde agregó: "Una visita histórica para todos los argentinos".

El papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Latinoamérica que también incluirá paradas en Perú y Uruguay, según informó el portavoz del Vaticano.

Asimismo, la Oficina de la Presidencia de Argentina aseguró que esta visita constituye un acontecimiento espiritual para el país.

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", se lee en el comunicado.

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Del mismo modo, la Presidencia afirmó que está lista para recibir al papa y reiteró su compromiso para que la estadía del pontífice sea un momento de alegría y esperanza para el pueblo argentino.

Cabe recordar que la última visita de un papa al país fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.

Finalmente, este será el sexto viaje internacional que realiza el papa León XIV y está previsto que visite Buenos Aires, donde se venera a la patrona del país, y Córdoba.