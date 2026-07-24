Jugador de la Selección Argentina se pronunció sobre las teorías conspirativas surgidas tras la final del Mundial que perdió frente a España

El mediocampista de la selección argentina, Leandro Paredes, abordó de manera contundente las teorías conspirativas que circularon tras la derrota en la final del Mundial ante España, reconociendo sin ambigüedades la superioridad del rival campeón.

"Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco", declaró Paredes en referencia a las especulaciones surgidas después del partido para la cadena ESPN. El jugador fue categórico al despejar cualquier duda sobre el resultado: "España fue superior a nosotros; es el justo ganador del Mundial".

El futbolista argentino insistió en reconocer el mérito del rival: "Fueron superiores en la final contra nosotros y nos queda disfrutar de lo que hicimos". Esta postura deportiva se repitió cuando agregó: "España mereció ganar y mereció ser campeón", cerrando la puerta a interpretaciones alternativas sobre el desenlace del torneo.

Sobre el sentimiento del plantel argentino, Paredes fue honesto respecto al dolor de la derrota: "A nosotros nos queda el sabor amargo de no haber conseguido el objetivo, pero con el orgullo de haber dejado todo". El jugador enfatizó el compromiso y entrega del equipo durante la competición, a pesar de no alcanzar el título.

Mirando hacia adelante, el mediocampista anticipó que superar esta frustración llevará tiempo. "Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del Mundial va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez", reconoció.

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Las declaraciones de Paredes contrastan con las especulaciones y teorías que surgieron en redes sociales tras la final, donde algunos seguidores cuestionaron aspectos del arbitraje o incluso aseguraron que la Albiceleste fue coaccionada por la FIFA antes del juego crucial.