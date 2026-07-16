El rover Perseverance de la NASA halla pruebas de un antiguo bombardeo de asteroides en Marte

El rover Perseverance de la NASA ha realizado un descubrimiento clave para entender el pasado de nuestro vecino planeta. El robot detectó rastros antiguos e intensos impactos de asteroides en una secuencia rocosa de 75 metros ubicada en “Broom Point”, en el borde occidental del cráter en Marte.

TE PEUDE INTERESAR:

La importancia de este hallazgo radica en que sirve como una “cápsula del tiempo”. Mientras que la actividad geológica de nuestro planeta ha borrado la memoria de esa época, la quietud de Marte la ha mantenido casi intacta.

Ken Farley, científico adjunto del proyecto Perseverance en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), explicó los alcances de este hallazgo

"Marte conserva un archivo antiguo que en la Tierra quedó fragmentado, deformado y borrado por la tectónica de placas", afirmó.

Al ascender al borde de Jezero el Perseverance detectó seis tipos de rocas en Broom Point. Entre ellas destacan las brechas de rocas compuestas por fragmentos angulares acumulados tras un impacto intercaladas con polvo fino y perlas oscuras y vítreas. Este material llegó a estar fundido debido a las altas temperaturas que generó el choque de un asteroide.

VEA TAMBIÉN Revelación cósmica: Los telescopios Hubble y James Webb de la NASA resuelven el misterio de los agujeros negros “perdidos” o

La investigación sugiere que la zona no sufrió un único golpe, sino que fue víctima de un bombardeo repetitivo. Alex Jones, estudiante de doctorado de geología planetaria de Londres y autor principal del estudio, detalló la naturaleza de estos eventos cósmicos.

"Las capas registran impactos de distinto tamaño ocurridos a diferentes distancias del lugar donde se acumuló el material", expresó.

Jones añadió que "algunos de esos choques fueron muy grandes y lejanos, mientras otros ocurrieron cerca y fueron menores. Todos dejaron fragmentos que acabaron depositados en el mismo sector y formaron esta sección rocosa".

VEA TAMBIÉN Caza espacial: Telescopio de la NASA buscará agujeros negros devoradores de estrellas o

El objetivo final de la NASA y la comunidad científica es que, a través de una futura misión de retorno de muestras, estas rocas puedan ser analizadas en laboratorios de alta precisión. Esto permitiría ponerle una fecha exacta al “bombardeo” del primitivo Marte y comprender, por extensión, el violento origen de la Tierra en esa misma era cósmica.