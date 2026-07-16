Tras la inacción del régimen en La Guaira, Delcy Rodríguez visita Caraballeda de madrugada: "vine a dar apoyo a quienes están trabajando por la recuperación"

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, realizó un "recorrido de inspección" en la madrugada del 16 de julio por Caraballeda y Macuto, en el estado La Guaira.

VEA TAMBIÉN Gemelos reportados como desaparecidos en La Guaira tras los terremotos fueron hallados sin vida: estaban junto al cuerpo de su abuela o

“A esta hora de la madrugada vine a dar apoyo a quienes están trabajando por la recuperación de La Guaira, en la zona de Caraballeda”, manifestó en un video difundido en su canal de Telegram.

A tres semanas de los potentes temblores que enlutaron al país, Rodríguez no se ha pronunciado sobre la inacción del régimen en medio de la tragedia. De hecho, ha felicitado a la "fuerza pública" por "su labor" en las zonas afectadas.

VEA TAMBIÉN Comando Sur difunde imágenes de sus aeronaves despegando y aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante operaciones de apoyo tras los terremotos o

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

VEA TAMBIÉN Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, rechaza declaraciones de Diosdado Cabello sobre la cobertura tras los terremotos o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.