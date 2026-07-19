Final del Mundial ¿Argentinofobia en Copa del Mundo 2026? El debate que se despertó en medio del campeonato julio 19, 2026 Por: Miguel Pedreros Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencia Política y analista internacional, explica este fenómeno. También le puede interesar Final del Mundial ¿Argentinofobia en Copa del Mundo 2026? El debate que se despertó en medio del campeonato Regimen chavista Blanca Rosa Mármol propone junta de transición y cuestiona coordinación de EEUU con régimen Mundial 2026 El Mundial y su tenso lado político: la foto de los líderes en la final en medio de las rupturas Final del Mundial España derrota 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026: así celebran los aficionados Nicolás Maduro Se acerca una nueva audiencia para Maduro en EE. UU.: así va el proceso del dictador Terremoto en Venezuela Fabiana Blanco, niña símbolo de resiliencia tras terremoto en Venezuela, ayuda en Día del Niño Compartir en: