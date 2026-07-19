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Domingo, 19 de julio de 2026
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Final del Mundial

¿Argentinofobia en Copa del Mundo 2026? El debate que se despertó en medio del campeonato

julio 19, 2026
Por: Miguel Pedreros
Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencia Política y analista internacional, explica este fenómeno.

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