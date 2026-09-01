La adaptación al cine de uno de los videojuegos de lucha más icónicos de la historia estrena nuevo tráiler

Street Fighter estrenó este 1 de septiembre un nuevo tráiler de su esperada adaptación cinematográfica, con más escenas de Ryu, Ken Masters y Chun-Li, además de varias referencias a los combates que han hecho famoso al videojuego de Capcom.

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El nuevo avance ha sido presentado por Paramount Pictures y Legendary Entertainment como parte del World Warrior Tour, campaña promocional que empezó en Tokio y que quiere llevar la nueva película de forma directa a los seguidores de la franquicia.

En las nuevas imágenes, Ryu, quien es interpretado por Andrew Koji, aparece enfrentándose a Ken Masters, encarnado por Noah Centineo, tiempo antes de que vuelvan a quedar involucrados en el World Warrior Tournament. Chun-Li, la cual es interpretada por Callina Liang y será quien los reúna para participar en la peligrosa competencia.

La historia se ambienta en el año 1993 y presenta a Ryu y Ken como antiguos compañeros que tomaron caminos distintos. Chun-Li trata de convencer a Ryu de volver al combate al momento que descubre que Ken se halla en problemas y participa en un torneo que esconde una conspiración.

El tráiler también deja ver cómo trasladan al cine ciertos movimientos reconocibles de la saga. Entre las escenas se puede observar un enfrentamiento entre Ryu y E. Honda, y usa su característico “Golpe de las Cien Manos”, así como también de nuevos momentos que protagonizan Chun-Li y sus patadas veloces.

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El reparto junta a varias figuras conocidas del cine, la música y el deporte. David Dastmalchian será M. Bison, Jason Momoa interpretará a Blanka, Curtis “50 Cent” Jackson a Balrog, Cody Rhodes a Guile y Roman Reigns a Akuma. De igual forma, participan Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto como E. Honda, Mel Jarnson como Cammy y Orville Peck como Vega.

Esta producción está siendo dirigida por Kitao Sakurai y demuestra otro intento de trasladar una de las franquicias más populares de los videojuegos de lucha a 'la pantalla grande'.