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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Hollywood

Hollywood rendirá homenaje al actor colombiano John Leguízamo por su trayectoria y aporte al cine latino

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Actor John Leguízamo-Foto: EFE
Actor John Leguízamo-Foto: EFE
El actor bogotano recibirá el galardón a la trayectoria en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood el 2 de octubre.

El actor y productor colombiano John Leguízamo será distinguido con el premio a la trayectoria profesional en la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, evento que reconoce el impacto de los creadores hispanos y latinos en la industria audiovisual internacional.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, donde se exaltarán más de cuatro décadas de carrera del artista bogotano en el cine, el teatro y la televisión de Estados Unidos.

“¡Gracias a los premios de la Crítica por este inmenso honor! Estoy anonadado, de verdad lo digo. Han sido cuatro largas décadas, pero muchos grandes artistas y productores generosos en la industria me han impulsado cuesta arriba”, manifestó Leguízamo a través de sus canales oficiales.

Leguízamo, ganador de premios Emmy y Tony, cuenta con una filmografía que abarca desde el cine independiente hasta superproducciones de Hollywood.

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Su trayectoria ha destacado en producciones icónicas como Moulin Rouge!, Carlito 's Way, Romeo + Julieta y su reciente participación en The Odyssey, largometraje dirigido por Christopher Nolan.

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El impacto cultural del actor colombiano y galardón se ha reconocido por su trabajo activo en la apertura de espacios y representación para la comunidad latina en la industria del entretenimiento norteamericano.

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