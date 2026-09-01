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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Acuerdo petrolero
Programa: La Tarde

“Trump está proponiendo expropiar recursos de Venezuela”: exfuncionario de la Casa Blanca

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras la información compartida por altos funcionarios de la Casa Blanca sobre las principales bases y objetivos del acuerdo petrolero entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela, se encuentra la "estabilizar la industria petrolera por medio del capital privado para que se garantice la democracia plena", argumentando que para que la democracia sea sustentable debe existir un desarrollo económico que se mantenga en el tiempo, no temporalmente. Para conversar sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Brett Bruen, presidente de la consultora Global Situation Room y exasesor de Asuntos Globales de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama.

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