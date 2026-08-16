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Domingo, 16 de agosto de 2026
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Astronomía

Las espectaculares imágenes que dejó el punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, así es como todavía puede visualizarla en los cielos

agosto 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Este fenómeno no solo es un espectáculo visual sino también una ventana para la investigación astronómica, pues brinda a los científicos valiosa información sobre el cometa y la dinámica del Sistema Solar.

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzó su punto máximo entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto. Sin embargo, los entusiastas de la astronomía aún tienen la oportunidad de disfrutar de este fenómeno astronómico hasta el 24 de agosto.

Este evento estelar, que ofrece una de las lluvias de meteoros más impresionantes del año, es visible especialmente en regiones con cielos despejados y lejos de la contaminación lumínica, por lo que puede llegar a ser visible en países como Colombia y Venezuela.

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Considerada una de las más prolíficas lluvias de meteoros, las Perseidas derivan de los detritos del intrigante cometa 109P/Swift-Tuttle.

Se trata de un cometa que pasa cerca del sol cada 133 años y, en su recorrido, desprende partículas de polvo y escombros que, al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades de hasta 59 kilómetros por segundo, se incendian y generan destellos luminosos.

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP

Este fenómeno no solo es un espectáculo visual sino también una ventana para la investigación astronómica, pues brinda a los científicos valiosa información sobre el cometa y la dinámica del Sistema Solar.

El espectáculo celestial, cabe resaltar, recibe además el nombre popular de las 'Lágrimas de San Lorenzo', cuyo origen se remonta a la antigua tradición cristiana.

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP

Se dice que estas estrellas fugaces representan las lágrimas del diácono San Lorenzo, quien fue martirizado en Roma en el año 258 d.C. La concurrencia de su festividad con el pico de las Perseidas ha alimentado el mito en varias culturas a lo largo de los siglos.

El relato ha perdurado, completando el encanto cultural de observar las brillantes estelas en el cielo nocturno de agosto.

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP (3)
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP

Si bien el hemisferio norte ofrece unas condiciones excepcionales para la observación, muchos rincones del hemisferio sur pueden también disfrutar del evento, especialmente si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La franja horaria óptima para su seguimiento es entre la medianoche y el amanecer, cuando la constelación de Perseo*está ascendiendo en el este, de acuerdo con lo que han aconsejado los expertos.

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
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Los aficionados pueden aprovechar de los próximos días restantes para encontrar un lugar oscuro y preparar un momento de tranquilidad que permita disfrutar del majestuoso panorama del cosmos que pone sobre la mesa el profundo misterio que siempre genera el universo.

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