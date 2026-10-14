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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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DEA

"La alianza entre Estados Unidos y Colombia entrega resultados": el mensaje de EE. UU. tras imágenes de duro golpe publicadas por Abelardo de la Espriella

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella EFE
Abelardo de la Espriella EFE
El golpe llega meses después de que la fuerza pública abatiera a alias ‘Bendito Menor’, uno de los líderes de la organización de nuevo impactada.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia aplaudió un reciente golpe que entregó el gobierno de Abelardo de la Espriella, y que contó con la participación de la DEA, en la lucha contra los grupos criminales.

“La alianza entre Estados Unidos y Colombia entrega resultados”, publicó la Embajada en su cuenta en X.

La publicación vino en respuesta de un post anterior en el que el presidente Abelardo de la Espriella compartió unas imágenes de un golpe contundente a las finanzas y a la infraestructura logística de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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El golpe llega meses después de que la fuerza pública abatiera a alias ‘Bendito Menor’, uno de los líderes de la organización impactada.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los uniformados localizaron y decomisaron una tonelada de clorhidrato de cocaína en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona.

El alcaloide se encontraba oculto bajo tierra dentro de dos canecas industriales de gran capacidad, ubicadas en un punto estratégico de la costa caribeña utilizado por la estructura criminal para el acopio y posterior despacho marítimo del estupefaciente hacia el norte del continente.

“Seguimos con los golpes a las rentas criminales de los narcoterroristas. Vamos por todos los responsables de estas redes para neutralizar su capacidad logística y financiera”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella tras la consolidación del procedimiento de incautación y la destrucción del acopio ilegal.

El operativo no solo neutraliza el ingreso de millones de dólares a las arcas de esta organización al margen de la ley, sino que revalida la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia y lucha antinarcóticos.

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