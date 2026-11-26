El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, solicitaron de forma conjunta a Rusia que “evite acciones que amplíen la guerra” en Ucrania, según un comunicado difundido este jueves por la Alianza Atlántica tras su encuentro en Florida.

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“Discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencional o no intencional, amplíe el conflicto bélico, y la importancia de alcanzar una resolución pacífica de la guerra lo más rápido posible”, destacó el pronunciamiento conjunto sobre la reunión celebrada la víspera.

El encuentro, calificado como “extraordinaria” por Rutte, tuvo lugar en Mar-a-Lago residencia de Trump en Florida apenas una semana después de que el mandatario norteamericano participara en una cita en China donde llamó “amigo” a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El contenido de la reunión se conoció mientras el Kremlin rechazó este jueves la tregua invernal tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro exigida la víspera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras considerarla un “ultimátum”.

La visita de Rutte a Trump se produce en un momento estratégico, una semana antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN prevista para el próximo 2 de diciembre en la sede de la organización transatlántica en Bruselas, Bélgica.

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Este encuentro bilateral refleja la coordinación continua entre Estados Unidos y la OTAN en busca de salidas diplomáticas al conflicto ucraniano, en medio de la presión sobre Rusia para frenar una escalada con graves efectos humanitarios y económicos en el plano global.