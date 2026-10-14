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Protestas en Colombia

Prueba de fuego para Abelardo de la Espriella en Colombia: enfrenta manifestaciones promovidas por la oposición y advierte respuesta a actos violentos

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
El nuevo decreto modifica otra orden ejecutiva de 2021 que privilegiaba el diálogo y la mediación antes de que la fuerza pública actuara en caso de manifestaciones violentas.

Este miércoles se llevan a cabo manifestaciones en Colombia en respuesta a los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella.

En Bogotá, las manifestaciones se concentrarán en distintos puntos con destino final en la Plaza de Bolívar.

En Barranquilla, capital del Atlántico, se tiene previsto que la manifestación se concentre en el Parque Esthercita Forero hacia la Plaza de la Paz. Se espera que la movilización arranque a las 3: 30 de la tarde.

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A su vez, en Medellín la movilización se desarrollará en la Plaza San Antonio; en Cali, en la Plaza Caycedo, y en Cartagena, en el Coliseo de Combate.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del martes un decreto que modifica la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones, en la víspera de marchas convocadas por la oposición para este miércoles.

Sindicatos, estudiantes e indígenas se manifestarán este miércoles en las principales ciudades en contra del nuevo gobierno que apenas cumple un poco más de dos meses de gestión desde su posesión el pasado 7 de agosto.

El nuevo decreto modifica otra orden ejecutiva de 2021 que privilegiaba el diálogo y la mediación antes de que la fuerza pública actuara en caso de manifestaciones violentas.

Ese año, el denominado "estallido social" generó violentas protestas contra el gobierno del expresidente Iván Duque, que se extendieron por cerca de tres meses con fuertes choques entre manifestantes y la fuerza pública.

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El decreto de De la Espriella establece también nuevas definiciones sobre actos violentos, agresiones, la retención de personas o acciones como los bloqueos en vía pública.

"¡No se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!", escribió el mandatario en X.

La orden ejecutiva también busca establecer corredores y zonas seguras para el transporte, los servicios esenciales, la infraestructura crítica y las vías nacionales.

"No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos", agregó De la Espriella en un video que acompaña su mensaje en X.

"No existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y por supuesto no existe el derecho a sembrar caos", insistió.

 

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