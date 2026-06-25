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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Enrique Martín, especialista en Operaciones de Búsqueda y Salvamento, habló con NTN24 sobre la falta de respuesta por parte del gobierno interino, tras los fuertes sismos que sacudieron Venezuela.

El programa La Tarde de NTN24 habló con el especialista en Operaciones de Búsqueda y Salvamento, Enrique Martin, sobre las dificultades que enfrenta Venezuela en medio de los desastres provocados por los fuertes terrenos que sacudieron a la nación sudamericana el pasado miércoles.

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"La situación es bastante compleja, primero porque la cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta; no tenemos capacidad para responder a la cantidad de estructuras colapsadas, sobre todo en el estado La Guaira. Todavía hay edificios donde hay personas atrapadas y las unidades de búsqueda y salvamento no han llegado a la escena”, expresó Martín.

El especialista en Operaciones de Búsqueda y Salvamento señaló que, debido a la falta de instrucciones claras por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC): “Todavía no ha llegado la ayuda internacional”.

“Aquí nadie sabe qué hacer, han chocado con la situación que nos está ocurriendo”, enfatizo respecto a las contradicciones que existen en torno al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

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Enrique Martín señaló que, tras casi un día después de los devastadores sismos: “Todavía no tenemos una información detallada, oficial de las estructuras colapsadas”.

Ante la falta de acción por parte del gobierno nacional, señaló que “muchos colaboradores están intentando ayudar, van otros grupos voluntarios como nosotros a hacer lo que se puede en la zona, con lo que hay”.

Para Enrique Martín, “la situación es bien grave", debido a que la ayuda humanitaria aún llega, especialmente a las zonas afectadas por los terremotos.

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“No tenemos los recursos, ni los recursos necesarios para enfrentar eso”, esto haciendo referencia a la falta de equipos necesarios para el rescate de las personas desaparecidas bajo escombros.

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