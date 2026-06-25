Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen

El doctor venezolano Huníades Antonio Urbina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, denunció en el programa La Tarde de NTN24 que no lo dejaron colaborar en un hospital por su postura opositora al régimen madurista.

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Urbina aseguró que, tan pronto como se presentaron los dos terremotos en Venezuela el miércoles, intentó acercarse a un hospital infantil para ayudar en medio de la tragedia, teniendo en cuenta su amplia experiencia en pediatría.

Sin embargo, según su relato, los directivos de la institución de la salud dieron la orden de que Urbina no pudiera usar la bata de doctor para colaborar con la tragedia que viven los venezolanos.

"De repente me aborda una señora que yo no sé quién es, pero evidentemente es del equipo, del anillo de seguridad, si se quiere de la directora, diciéndome que yo no puedo estar en el hospital porque yo no pertenezco a la plantilla y que de paso yo no podía utilizar la bata de médico", relató Urbina,

El jueves la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela ascendió a al menos 164, con 971 heridos.

Según Rodríguez, se han registrado alrededor de 30 réplicas tras los dos terremotos más fuertes del miércoles, que dejaron miles de desaparecidos en el país.